Czynności komornicze w gospodarstwach rolnych nie będą zawieszone

Ze względu na epidemię koronawirusa Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zawieszenie wszelkich czynności komorniczych w gospodarstwach rolnych na okres od 3 do 6 miesięcy.

Resort sprawiedliwości odpowiada, że obowiązujące przepisy prawne nie upoważniają Ministra Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych oraz zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych w postępowaniach egzekucyjnych, do zawieszenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, względnie do złożenia do komornika lub sądu wniosku o zawieszenie takiego postępowania.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego możliwe jest tylko w ściśle określonych przepisami prawa sytuacjach. Instytucję zawieszenia postępowania egzekucyjnego regulują przepisy art. 818 – 8203 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1460 t.j. ze zm.), które wskazują przesłanki do wstrzymania czynności egzekucyjnych wykonywanych przez komornika sądowego. Ogólnie rzecz ujmując organ egzekucyjny zawiesza postępowanie w sytuacji gdy wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego lub w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Zawieszenie postępowania może również nastąpić na wniosek wierzyciela.

Jak podkreśla resort sprawiedliwości podejmowanie decyzji w przedmiocie zawieszenia postępowania należy do właściwości organów egzekucyjnych, którymi są co do zasady komornik sądowy oraz sądy rejonowe lub do wierzyciela będącego dysponentem tego postępowania. W żadnym jednak przypadku uprawnienia do zawieszenia takiego postępowania nie posiada Minister Sprawiedliwości.

– Minister Sprawiedliwości ma świadomość, że skutki wprowadzonego w Polsce stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 wpływają negatywnie na życie społeczno-gospodarcze. Sytuacja ta dotyczy jednak wszystkich przedsiębiorców, również tych nie prowadzących gospodarstw rolnych, i wpływa także na inne obszary działalności Państwa – mówi Sebastian Kaleta, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.