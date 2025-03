Czym zwalczyć wiechlinę roczną w zbożach? Ostatni dzwonek, żeby ją skutecznie wyeliminować z plantacji zbóż

Ta niewielka zwarto kępkowa trawa z roku na rok staje się coraz bardziej ekspansywnym chwastem w uprawach zbożowych. Coraz częściej wiechlina roczna spotykana jest na polach z siewem bezpośrednim, gdzie bardzo szybko zasiedla wolne powierzchnie stając się dla zbóż kolejnym konkurentem. Podpowiadamy jak ją skutecznie zwalczyć!

Jak i kiedy zwalczać wiechlinę roczną w zbożach ozimych?

Skuteczne ograniczenie zachwaszczenia jest podstawą optymalnego wzrostu i rozwoju zbóż, a w konsekwencji uzyskania wysokiego plonu. Chwasty jednoliścienne ze względu na bliskie pokrewieństwo ze zbożami (należą do tej samej rodziny co zboża, czyli do wiechlinowatych) stanowią poważny problem w tych uprawach. Szkodliwość chwastów jednoliściennych (w tym wiechliny rocznej) zależy przede wszystkim od dwóch czynników: liczebności oraz terminu pojawienia się na plantacji.

Największym problemem jest wiechlina, która nie została zniszczona w okresie jesiennym, gdyż po przezimowaniu w okresie wiosennym znajduje się już w fazie co najmniej kilku liści lub w początku krzewienia.

Tak naprawdę jest to ostatni dzwonek, aby ją skutecznie wyeliminować z plantacji zbóż ozimych. Dlatego jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie zadawalającej skuteczności działania herbicydów jest znajomość biologii oraz samych gatunków chwastów występujących na danym polu. Dzięki posiadaniu takiej wiedzy plantator ma możliwość doboru oraz zastosowania odpowiednich preparatów.

Jaki mamy asortyment substancji czynnych herbicydów?

– mezosulfuron metylowy (Aloper 6 WG, Altivate 6 WG, Mezox 6 WG, Wyczyn 6 WG). Herbicydy zawierające tą s.cz., należy stosować od fazy braku rozkrzewień (BBCH 20) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32) pszenicy ozimej oraz pszenżyta ozimego. Zalecana dawka to 150 g/ha, łącznie z adiuwantem Oliwar w dawce 0,6 l/ha. Herbicydy te skutecznie ograniczają występowanie wiechliny rocznej a przy okazji bardzo dobrze zwalczają inne główne chwasty jednoliścienne, występujące w zbożach ozimych.

– mezosulfuron metylowy + propoksykarbazon sodu (Aretas 11,25 WG, Monolith 11,25 WG). Środki składające się z tego duetu można stosować od fazy początku krzewienia (BBCH 21) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32) pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego. Zalecana dawka to 0,2-0,33 kg/ha, łącznie z adiuwantem Biopower w dawce 1,0 l/ha. Preparaty te skutecznie ograniczają występowanie wiechliny rocznej, a ponadto bardzo dobrze zwalczają inne chwasty jednoliścienne oraz niektóre gatunki dwuliścienne występujące w okresie wiosennym w zbożach ozimych.

– mezosulfuron metylowy + pinoksaden (Edaptis, Mezayo 72 OD). Herbicydy zawierające w swoim składzie te dwie s.cz., należy stosować od fazy braku rozkrzewień (BBCH 20) do fazy liścia flagowego, tj. liść flagowy rozwinięty, widoczny języczek liściowy (ligula) ostatniego liścia (BBCH 39) pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz pszenicy jarej. Zalecana dawka to 0,75-1,0 l/ha, która skutecznie ograniczy występowanie wiechliny rocznej a przy okazji bardzo dobrze zwalczy inne chwasty jednoliścienne, występujące w zbożach w okresie wiosennym.

– mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu (Incelo, Inecto). Gotową mieszaninę handlową składająca się z tych dwóch s.cz., można stosować wiosną od fazy 3 liścia do fazy 2 kolanka (BBCH 13-32), pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz pszenicy orkisz i pszenicy ozimej durum. Zalecana dawka to 0,15-0,20 kg/ha, łącznie z adiuwantem Biopower w dawce 1,0 l/ha, skutecznie ogranicza występowanie wiechliny rocznej oraz pozostałych niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych występujących w okresie wiosennym w zasiewach zbóż.

– mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy (Current, Daltrice, Obelisk, Zeppos i Huzar Plus). Cztery pierwsze herbicydy należy stosować wiosną w fazie początku krzewienia (BBCH 21) do fazy 2 kolanka (BBCH 32) pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego. Zalecana dawka to 0,2-0,4 kg/ha, łącznie z adiuwantem Actirob w dawce 0,4-0,8 l/ha. Natomiast ostatni herbicyd (tj. Huzar Plus) należy aplikować od momentu ruszenia wegetacji wiosennej, fazy 3 liści (BBCH 13) do fazy drugiego kolanka (BBCH 32) pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz pszenicy orkisz. Polecana dawka to 0,2 l/ha.

Wszystkie te herbicydy zawierające w swoim składzie ten duet sulfonylomocznikowy, skutecznie ograniczają występowanie wiechliny rocznej. Ponadto preparaty te bardzo dobrze zwalcza inne chwasty jednoliścienne oraz niektóre gatunki dwuliścienne, które w okresie wiosennym zachwaszczają plantacje zbóż.

– mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu + jodosulfuron metylosodowy (Atlantis Star). Trio to można stosować w okresie wiosennym od fazy początku krzewienia (BBCH 21) do fazy 2 kolanka (BBCH 32) pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta ozimego. W dawce wynoszącej 0,20-0,333 kg/ha, łącznie z adiuwantem Biopower w dawce 1,0 l/ha, mieszanina ta skutecznie ogranicza występowanie wiechliny rocznej, a ponadto bardzo dobrze zwalcza inne chwasty jednoliścienne oraz niektóre gatunki dwuliścienne występujące w okresie wiosennym w zbożach ozimych.

Biologia wiechliny rocznej

Wiechlina roczna jest gatunkiem, który wraz z człowiekiem rozprzestrzenił się na całym świecie. O jej możliwościach przystosowawczych świadczy fakt, iż w ostatnich latach „zadomowiła” się w pobliżu antarktycznych stacji badawczych, bardzo dobrze adaptując się do tamtejszego 6-8 tygodniowego lata, z temperaturami powietrza nie przekraczającymi 6°C.

Wiechlina roczna jest gatunkiem jednorocznym (czasami dwuletnim), który posiada zarówno formy jare jak i ozime, silnie krzewiący się, tworzący zwarte kępki. Osiąga wysokość od 5 do 20 cm (pojedyncze źdźbła nawet 30 cm).

Jest szeroko rozpowszechnionym chwastem, występującym prawie we wszystkich uprawach ozimych. Występuje na rożnych typach gleb, jednak zdecydowanie bardziej preferuje stanowiska wilgotne zasobne w azot.

Potrafi kiełkować z głębokości około 0-1 cm, praktycznie całorocznie (od wiosny do zimy), jeśli tylko temperatura powietrza jest wyższa niż 2°C.

W sprzyjających warunkach kwitnie prawie przez cały rok (jednak najczęściej od marca do października) i wytwarza od 100 do 800 ziarniaków/roślinę, które w glebie zachowują zdolność kiełkowania przez okres około 3-5 lat. Szkodliwość wiechliny rocznej polega głównie na tym, iż w ciągu sezonu wegetacyjnego może wydać kilka (3-5) pokoleń, które łącznie potrafią „zabrać” duże ilości azotu z pola, przy okazji tworząc zwartą darń, która przy placowym wystąpieniu oddziałuje konkurencyjnie na zboża.

