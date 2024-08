Czym zwalczać mszyce w jęczmieniu jesienią? Jest środek z czasowym zezwoleniem

Karate Zeon 050 CS otrzymał czasowe zezwolenie na stosowanie jesienią w jęczmieniu ozimym przeciwko mszycom jako wektorom wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (BYDVs).

W tym sezonie, wzorem roku wcześniejszego mamy możliwość zastosowania preparatu Karate Zeon 050 CS. Insektycyd otrzymał czasowe zezwolenie do stosowania w jęczmieniu ozimym. Zezwolenie to obowiązuje od 15 września do 30 listopada 2024 r.

Insektycyd można stosować jesienią w jęczmieniu od fazy szpilkowania do końca krzewienia (BBCH 10-29), w zalecanej dawce 0,075 – 0,1 l/ha. Preparat zmniejszy także populację np. skoczków.

Jednocześnie preparat Karate Zeon 050 CS został zakwalifikowany przez Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy do stosowania w Integrowanej Produkcji jęczmienia ozimego w okresie od 15 września do 30 listopada 2024 r.

Jęczmień, który siany jest wcześniej szczególnie narażony jest na atak mszyc. Niestety mszyce mogą roznosić wirusy, które wywołują żółtą karłowatość jęczmienia. Jedyną możliwością ochrony przed wirusami jest zwalczanie mszyc – wektorów wirusów.