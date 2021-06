Czym zgrabić trawę? 

W dzisiejszym rolnictwie dużo więcej uwagi przykłada się do zabiegów nawet tak z pozoru prozaicznych jak zgrabianie trawy. Tak naprawdę jest to zabieg dosyć trudny, ponieważ trzeba uwzględnić co najmniej trzy czynniki: jakość zbioru, wydajność, zanieczyszczenie paszy.

Praca zgrabiarki, ustawienie użytkownika i rodzaj zastosowanej zgrabiarki wpływają na te trzy czynniki, ponieważ gdy praca palców zgrabiarki jest bardzo agresywna, sporo ziemi przedostaje się do zielonki, natomiast za mało intensywna praca powoduje niedokładny zbiór, co generuje straty. Również wiele łąk najczęściej jest nierównych, co wymaga precyzyjnego kopiowania terenu przez maszynę, dlatego producenci prześcigają się w rozwiązaniach mających zapewnić jak najszybszy i jak najczystszy zbiór.

Obecnie rynek zgrabiarek jest zdominowany przez zgrabiarki karuzelowe. Szczególnie dla mniejszych gospodarstw są polecane zgrabiarki tego typu, jedno- lub dwukaruzelowe. Mają prostą konstrukcję i są lekkie, dzięki czemu mogą pracować z ciągnikiem o małej mocy. W takiej konfiguracji występują zgrabiarki zawieszane i ciągane. Te drugie dzięki niezależnej ramie i prostym dwukołowym zawieszeniu, lepiej kopiują teren oraz nie potrzeba ciągnika o większym udźwigu TUZ.

Są jednak zgrabiarki o bardziej zaawansowanych parametrach, polecane dla rolników posiadających dużo większe powierzchnie użytków zielonych. Wtedy zgrabiarki karuzelowe posiadają 4 lub nawet 6 wirników, występują w układzie symetrycznym (wirniki obok siebie wzdłuż szerokości roboczej maszyny), który pozwala na zgrabianie jednego centralnego wału, z możliwością regulacji jego szerokości. Również występują w układzie szeregowym, gdzie wirniki podążają za sobą, co pozwala na zgrabianie jednego wału lub dwóch przy możliwości regulacji szerokości.

Niesie to za sobą wiele zalet, ponieważ przy obfitych plonach i małej wydajności maszyn zbierających można lepiej dostosować ilość masy zielonej na jednym wale. Jeśli chodzi o układ jezdny takich maszyn, jest on już bardziej zaawansowany i może składać się z nawet 6 kół kopiujących dla każdej karuzeli. Warto zwrócić uwagę, by koła były jak najbliżej poruszających się palców zgrabiarki, co znacznie poprawia kopiowanie terenu. Najbardziej zaawansowanym zawieszeniem zgrabiarek karuzelowych jest układ 3D. W takich maszynach każdy z modułów porusza się swobodnie względem ramy głównej, a kopiowanie terenu jest realizowane przez układ jezdny każdej z karuzel.

Jednak głównym elementem takich zgrabiarek są wirniki i ich konstrukcja, która w znaczący sposób przyczynia się do prawidłowego zgrabiania. Wirniki u większości producentów są napędzane w zamkniętych przekładniach w kąpieli olejowej. Bezpośredni wpływ na jakość zgrabiania, zwłaszcza przy większych prędkościach roboczych, ma liczba ramion oraz liczba zamontowanych na nich palców. Z reguły jest ich od 3 do 5, co gwarantuje zadowalającą czystość zgrabiania. Jednak warunkiem osiągnięcia oczekiwanego efektu jest odpowiednia regulacja maszyny. Ważne jest ustawienie wirnika, tak by był równolegle do podłoża oraz ustawienie optymalnie wysokości roboczej, by podczas zgrabiania nie zanieczyszczać plonów.

Rynek zdominowany jest przez zgrabiarki karuzelowe, jednak warto wspomnieć o zgrabiarkach grzebieniowych. Nie jest to nowe rozwiązanie, lecz można taką zaczepić na przedni TUZ ciągnika. Na tyle ciągnika w tym czasie można podczepić przyczepę samozbierającą, czy prasę. Za jednym przejazdem przy takiej konfiguracji można zgrabić oraz od razu robić baloty sianokiszonki. Kolejną ciekawą i mało popularną jest zgrabiarka z przenośnikiem taśmowym. Wtedy pokos zbierany jest przez podbieracze, a następnie kierowany na przenośniki taśmowe, które formują wały. Takie zgrabiarki mają bardzo dużą wydajność, cechują się dużą czystością zbieranego materiału i jakością dzięki temu, że nie uszkadzają materiału podczas zgrabiania. Szczególnie jest to ważne przy zbiorze lucerny, a także traw z dużym udziałem koniczyny.

mgr inż. Michał Ośko