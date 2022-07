Czym zaprawiać rzepak w sezonie 2022/2023?

Rzepak ozimy to roślina, która od wschodów aż do nastania zimy jest atakowana przez kilka gatunków szkodników, takich jak: pchełki ziemne, chowacza galasówek, pchełkę rzepakową, gnatarza rzepakowca, miniarkę kapuściankę, śmietkę kapuścianą i tantnisia krzyżowiaczka.

Rzepak może być również porażany przez grzyby chorobotwórcze, organizmy grzybopodobne, pierwotniaki, wirusy, bakterie i fitoplazmy.

Aby chronić młode siewki rzepaku przed szkodnikami i patogenami należy stosować wysokiej jakości kwalifikowany materiał siewny, odpowiednio zaprawiony, który zapewni udany start roślin. Przed wyborem materiału siewnego należy zapoznać się z ofertą odmian rzepaku, ale również warto zwrócić uwagę na zaprawy, którymi materiał siewny został zabezpieczony. Zaprawiając nasiona rzepaku można uzyskać szybsze i bardziej wyrównane wschody.

W sezonie 2022-23 do zaprawiania nasion rzepaku dostępne są dwie zaprawy fungicydowe oraz 3 zaprawy insektycydowe:

Zaprawy insektycydowe:

Lumiposa 625 FS – insektycyd w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania nasion rzepaku. Środek zwalcza owady gryzące, takie jak: pchełki ziemne, pchełkę rzepakową, śmietkę kapuścianą, gnatarza rzepakowca. Zawiera substancję czynną cyjanotraniliprol należącą do grupy IRAC 28. Jest to najnowsza i najbardziej kompleksowa insektycydowa zaprawa nasienna przeznaczona do ochrony rzepaku ozimego. Środek ten skutecznie chroni rośliny już od najwcześniejszych faz rozwojowych do fazy BBCH 13–14. Zaprawa wykazuje szczególnie wysoką skuteczność na śmietkę kapuścianą, co w kontekście zwiększającej się jej presji, jest bardzo istotnym elementem w ochronie plantacji rzepaku.

Buteo Start – zaprawa insektycydowa w formie płynnego koncentratu (FS) o działaniu układowym, przeznaczona do zaprawiania nasion rzepaku ozimego. Środek chroni rzepak przed pchełkami ziemnymi, pchełką rzepakową oraz śmietką kapuścianą. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna flupyradifuron zaliczana jest do grupy 4D. Jest to innowacyjna i kompleksowo działająca zaprawa w ochronie roślin rzepaku przed kluczowymi szkodnikami wczesnego okresu rozwoju.

Belem 0,8 MG – jest to innowacyjny insektycyd do ochrony upraw rzepaku przed szkodnikami w glebie stosowany w trakcie siewu lub sadzenia. Występuje w formie mikrogranulatu, który nie jest rozpuszczalny w wodzie. Zawiera cypermetrynę – substancję czynną o działaniu kontaktowym i żołądkowym, zaliczaną do grupy IRAC 3A. Produkt stosuje się do gleby, jednocześnie z siewem lub sadzeniem w linii wysiewu, lub sadzenia za pomocą aplikatora do granulatów, przymocowanego do siewnika lub sadzarki z dyfuzorem DXP. Zwalcza śmietkę kapuścianą i pchełkę rzepakową w uprawie rzepaku. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 12 kg/ha.

Zaprawy fungicydowe:

Scenic Gold – fungicyd w formie płynnego koncentratu (FS), o działaniu wgłębnym i układowym, przeznaczony do zaprawiania nasion rzepaku przeciwko chorobom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin, takim jak: zgorzel siewek (powodowana przez grzyby Phoma lingam, Alternaria spp.), sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych. Środek zawiera substancję czynną fluopikolid, związek benzamidowy (grupa FRAC 43) oraz fluoksastrobinę, związek strobilurynowy, (fungicydy QoI, Grupa FRAC 11).

Integral Pro – fungicyd mikrobiologiczny w postaci płynnego koncentratu do zaprawiania nasion (FS), zawierający szczep MBI600 bakterii Bacillus amyloliquefaciens. Przeznaczony do stosowania w ochronie rzepaku ozimego przed suchą zgnilizną kapustnych. Środek działa również jako stymulator naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dzięki czemu zmniejsza szkody powodowane przez pchełki w rzepaku.

Źródło: akademiarzepaku.pl