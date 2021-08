Czym podawać ziarno? Przenośniki do ziarna

System załadunku, transportu oraz rozładunku ziarna jest niezbędnym wyposażeniem gospodarstw rolnych posiadających magazyny zbożowe. W tym celu zastosowanie znajdują przenośniki oraz podnośniki ziarna przeznaczone do transportu poziomego oraz pionowego. Obsługują one nie tylko silosy ale stosowane są również do przemieszczania ziarna. W transporcie ziarna wykorzystuje się kilka rodzajów przenośników. Piszemy o nich poniżej.

Przenośniki do transportu poziomego

Do poziomego transportu ziarna wykorzystywane są taśmowe, zgarniakowe oraz ślimakowe. Przenośniki taśmowe są stosowane nie tylko do transportu poziomego ziarna zbóż i kukurydzy, nasion roślin strączkowych i oleistych. Mają one zastosowanie także w transporcie różnych produktów paszowych takich jak mączki, śruty, granulaty i brykiety i inne. Przenoszenie surowca może odbywać się w sposób ciągły przy załadunku ręcznym lub mechanicznym. Stąd też oprócz gospodarstw rolnych są one stosowane przy obróbce ziarna (przyjęcie, czyszczenie, suszenie, magazynowanie itp.), w wytwórniach i mieszalniach pasz jak i dużych zakładach przemysłu spożywczego. W przenośniku taśmowym poruszająca się na rolkach wspornych taśma jest wyprofilowana w kształcie koryta. Takie ukształtowanie pozwala na wysoką wydajność w stosunku do szerokości taśmy. Szerokość taśmy wynosi najczęściej od 300 mm do 800 mm. Z kolei długość maksymalna dochodzi do 60 mb. Przenośniki taśmowe są dostępne w wersjach zakrytych lub odkrytych. Wydajność tych urządzeń dochodzi do 400 t/h. Taśmociągi mają szerokie zastosowanie we współpracy z urządzeniami takimi jak: czyszczalnie, suszarnie, silosy zbożowe przenośniki łańcuchowe i podnośniki kubełkowe.

Dobrym rozwiązaniem dla poziomego i lekko nachylonego transportu takich materiałów jak zboża, nasiona, granulaty itp. są przenośniki zgarniakowe. Mają one zastosowanie głównie tam gdzie wymagany jest kompletnie zamknięty, pyłoszczelny transport. Zasada pracy przenośnika zgarniakowego polega na transportowaniu materiałów sypkich za pomocą zabieraków (łopatek przy łańcuchu). Urządzenia te mogą odbierać materiał transportowany spod lejów zasypowych, zasobników rozładowczych, zbiorników lub przenośników i przemieszczać go do innych zbiorników czy przenośników. W szczególności nadają się do transportu ziarna z/do silosów oraz przemieszczania go między silosami, a także do transportu ziarna z kosza przyjęciowego do przenośnika kubełkowego.

Przenośniki ślimakowe (potocznie zwane żmijkami) proste urządzenia. W podstawowej wersji składają się z silnika elektrycznego oraz rury, w której znajdują się zwoje ślimaka. Urządzenia te są dostępne w trzech wersjach: z koszem zasypowym, z pobieraniem dolnym oraz przystosowane do montażu na burcie przyczepy. Większość dostępnych modeli może pracować pod dowolnym kątem. Niemniej wyższy kąt przekłada się na spadek wydajności. Wydajność urządzenia jest zmienna i zależna od różnych czynników (model, rozmiar, wypełnienie, materiał itp.) i z reguły nie przekracza 40 t/h.

Popularnym rozwiązaniem są przenośniki pneumatyczne nazywane też dmuchawami. Urządzenia te są wykorzystywane do transportu ziarna na małe odległości i mają szczególne zastosowanie tam gdzie ziarno składowane jest w ciasnych pomieszczeniach z utrudnionym do nich dostępem. Przenośniki te mają stosunkowo niewielką wydajność, niemniej umożliwiają transportowanie ziarna zbóż w kierunku poziomym i pionowym. Mogą być one również wykorzystywane do prac rozładunkowych, takich jak: przeładunek ziarna z pryzmy, zbiorników zbożowych lub silosów z jednoczesnym załadunkiem na środki transportu i odwrotnie. Dmuchawy mogą być napędzane od silnika elektrycznego lub WOM ciągnika.

Przenośniki do transportu pionowego

Do pionowego transportu ziarna wykorzystywane są podnośniki kubełkowe. Służą one głównie do napełniania silosów zbożowych. Transport pionowy materiału odbywa się za pomocą kubełków przymocowanych do pasa transmisyjnego. Urządzenia te są wykonane z trwałego materiału i mogą być zainstalowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Wysokość przenośników kubełkowych może dochodzić do 30 m. Cechuje je wysoka wydajność, niskie zużycie energii elektryczne oraz brak uszkodzeń ziarna. Niemniej są one droższe i dostępne jedynie w wersji stacjonarnej.