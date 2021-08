Czym kierować się przy wyborze preparatu mlekozastępczego?

Mleko pełne jest najlepszym pójłem dla cieląt, szczególnie dla cieliczek przeznaczanych na remont stada. Stosowanie go, oprócz zalet, ma też i wady. Z tych względów hodowcy często korzystają z preparatów mlekozastępczych.

Siara w pierwszych dniach po urodzeniu stanowi jedyny pokarm cielęcia. Pokrywa zapotrzebowanie na wszystkie składniki odżywcze. Przyjmuje się, że podczas pierwszej doby życia, ciele powinno pobrać siarę w ilości ok. 8% masy ciała, przy czym 60% tej ilości należy podać już w pierwszej godzinie po porodzie. Najczęściej podaje się ją w ilości 2-3 l o temperaturze ok. 40 o C. W ciągu pierwszych 5-6 dni życia cielęcia należy karmić 2 razy dziennie, podając 4-5 kg siary. Podawana w tym czasie siara odznacza się wysoką wartością odżywczą, jest bogata w białko immunoglobuliny, substancje mineralne i witaminy. Dostarcza również szereg hormonów i czynników wzrostu (peptydy) stymulujących rozwój przewodu pokarmowego.

Po okresie karmienia siarą, przez pierwsze 2-3 tyg. życia cielęta najlepiej karmić mlekiem pełnym. Alternatywą może być płynna pasza z preparatu mlekozastępczego rozpuszczonego w wodzie. Zaleca się, by cielęta były pojone mlekiem lub preparatem mlekozastępczym przez 8-10 tyg. w ilości 5-6 litrów dziennie. Większe ilości mogą powodować opóźnienie w rozwoju przedżołądków. W wieku 2 miesięcy powinno się przejść na pojenie raz dziennie w ilości ok. 2 litrów pójła. Zaprzestać pojenia mlekiem należy, gdy cielę pobiera dziennie powyżej 1 kg paszy treściwej.

Stosując preparaty mlekozastępcze należy przestrzegać zasad podanych w instrukcjach ich stosowania. Bardzo istotnym jest m. in. wiek cielęcia od którego konkretny preparat można stosować. Ważne jest, by preparat przeznaczony dla młodszych zwierząt zawierał więcej białka (ok. 22-25%), z odpowiednim udziałem produktów mlecznych (sproszkowana serwatka, mleko w proszku odtłuszczone) i niewielką ilością białka pochodzenia roślinnego. Białka serwatki, podobnie jak odtłuszczone mleko w proszku są bardzo dobrze trawione i przyswajane przez cielęta. W preparatach wskazana jest obecność dodatków wspomagających rozwój mikroflory jelitowej, np.: bakterie, kwasy organiczne, prebiotyki. Należy również zwracać uwagę na świeżość stosowanego preparatu, wymaganą proporcję proszku i wody oraz jej temperaturę oraz dokładne rozpuszczenie (tak, by nie było grudek). Zawsze wsypuje się proszek do wody, nie odwrotnie. Niedokładne rozmieszanie lub nieprawidłowe ilości dodanej wody sprawiają, że przyswajalność takiego pokarmu jest dużo mniejsza i może oddziaływać drażniąco na przewód pokarmowy doprowadzając do biegunek. Również właściwa temperatura podawanego preparatu (ok. 38-40o C) ma duże znaczenie zarówno dla jego biologicznej dostępności, jak i drażnienia jelit lub trawieńca, czego obrazem klinicznym jest prawidłowy lub wodnisty kał. Sprzęt stosowany do pojenia zarówno mlekiem jak i preparatami mlekozastępczymi powinny być starannie myty i okresowo dezynfekowany.

Mleko, czy preparat mlekozastępczy najlepiej podawać z wiaderka ze smoczkiem, umieszczonego na wysokości ok. 60 cm nad podłożem. Takie usytuowanie podczas picia umożliwia cielęciu wytworzenie tzw. rynienki przełykowej, dzięki której pobrane mleko trafi bezpośrednio do trawieńca. W przeciwnym wypadku, kiedy płyn dostałby się do niewykształconego jeszcze żwacza, podlegałby fermentacji i powodował biegunki. Warto pamiętać, że zarówno mleko jak i preparat mlekozastępczy nie zastąpią cielęciu wody. Musi mieć stały dostęp do świeżej wody już od 1 tyg. życia.

O tym, czy stosować odpajanie cieląt mlekiem, czy preparatami mlekozastępczymi powinien sobie odpowiedzieć każdy hodowca sam. Preparaty mlekozastępcze są zazwyczaj tańsze od mleka. W porównaniu z mlekiem, charakteryzują się stabilnym i optymalnym składem, gwarantującym pokrycie potrzeb pokarmowych cieląt. Preparaty mlekozastępcze są ponadto bezpieczne mikrobiologicznie. Wykluczona jest możliwość przypadkowego skarmiania cieląt mlekiem z mastitis, podwyższoną liczbą komórek somatycznych, czy z antybiotykami. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się chorób. Preparaty mlekozastępcze są łatwe oraz wygodne w stosowaniu i pozwalają na uniezależnienie się od stosowania mleka.

Oferowane przez handel preparaty mlekozastępcze różnią się między sobą składem, rozpuszczalnością, smakowitością, strawnością itp. Dobra jakość najczęściej idzie w parze z ich wysoką ceną. Stąd dużym powodzeniem cieszą się produkty o niższej jakości. Nie warto jednak oszczędzać na odchowie cieląt, zwłaszcza cieliczek!

prof. dr hab. inż. Tadeusz Barowicz

Artykuł ukazał się w lipcowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska