Czym dostarczyć paliwo na pole – mobilne zbiorniki na ON

Maszyny korzystające z paliw to dzisiaj norma, ale trzeba wiedzieć też, w jaki sposób magazynować paliwo do maszyn by praca nie musiała być przerywana na zbyt długi czas.

Zbiorniki na paliwo zyskują na popularności w szczególności w większych gospodarstwach. Wolnostojące zbiorniki i te mobilne mogą nieść większe oszczędności czasu, a nawet paliwa. Według danych przy uprawie tradycyjnej by uprawić jeden hektar rolnik potrzebuje od 90 – 120 l/ha w zależności od rodzaju uprawy. Nie trudno więc wyliczyć ile potrzeba paliwa by obrobić taką powierzchnię, a dojazdy do stacji paliw czy do gospodarstwa z pola mogą być czasem sporą stratą czasu i paliwa.

Przed wyborem zbiornika warto zastanowić się, lub sięgając do faktur i policzyć, ile paliwa zużywamy w danym sezonie – to jest ile paliwa letniego i ile zimowego kupujemy i zużywamy w okresie letnim i zimowym, tak aby nie przeinwestować, a pojemność zbiornika była w pełni wykorzystana. Również należy wziąć pod uwagę ile zużywamy podczas najintensywniejszych okresów.Kiedy pracuje na polu kilka maszyn przez kilkanaście godzin z większym zapotrzebowaniem na paliwo, dodatkowo gdy lokalizacja pola jest w znacznej odległości od gospodarstwa czy stacji paliw, bardzo dobrym rozwiązaniem jest mobilny zbiornik. Zakup mobilnego zbiornika ciąganego o dużej pojemności jest opłacalny dla bardzo dużych gospodarstw. Znacznie tańszym rozwiązaniem są zbiorniki o mniejszej pojemności które często mają możliwość transportowania. Przeważnie posiadają haki dzięki czemu można je załadować ładowarką na przyczepę i przetransportować na pole. Mimo niedużych pojemności mogą być wystarczające w ciągu intensywnego dnia pracy. Jeśli wyposażyć się również w zbiornik wolnostojący o dużej pojemności na gospodarstwie, można następnego dnia zatankować zbiornik mobilny i dalej bez straty czasu pracować. Najważniejsza jest kwestia doboru względem swoich potrzeb. Należy pamiętać, że mobilny zbiornik ciągany może również służyć jako zbiornik wolnostojący, w okresach gdy nie potrzebujemy dostarczać paliwa na pole, dlatego warto to uwzględnić przy swoich wyliczeniach.

Trzeba pamiętać również, że od roku 2017 zmieniły się przepisy odnośnie przechowywania oraz transportowania paliw. Z aktów prawnych wynika, iż rolnik powinien od 1 stycznia 2017 roku przechowywać paliwo rolnicze w szczelnych, atestowanych zbiornikach. Zgodnie z nowymi przepisami przewóz paliwa jednorazowo w ilości powyżej 500 litrów (przy marginesie błędu wynoszącym 10%), podlega monitoringowi za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Jednak, dotyczy to głównie firm, które prowadzą działalność usługową. Rolnik jeśli nie świadczy usług i prowadzi swoje gospodarstwo nie podlega tej ustawie. Przy wyborze zbiornika można również wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku zbiorników poniżej 5000 l, nie jest wymagana kontrola Urzędu Dozoru Technicznego za którą trzeba płacić.

Dostawców zbiorników istnieje sporo na rynku, przy wyborze warto się kierować tymi firmami, które same świadczą usługi dostarczania paliwa. W standardzie są zbiorniki kilku płaszczowe i często odporne na duże obciążenia. Szczególną uwagę należy zwrócić, czy zbiornik ma odpowiednie atesty i certyfikaty, a także czy dokumentacja producenta jest zgodna z ostatecznym wyrobem. Napełnianie zbiornika powinno odbywać się z zachowaniem wszelkich norm ostrożności. Połączenie cysterny z tankowanym urządzeniem powinno być szczelne.

Jeśli chodzi o same konstrukcje zbiorników to należy podkreślić, że są na długie lata, jedynymi elementami eksploatacyjnymi są filtry, których częstotliwość wymiany zależy od jakości paliwa i ilości tankowań. Elementami, które się mogą zużyć lub ulec awarii po dłuższym czasie to pistolet, przewody, pompa, przepływomierz itd. Dlatego nie są to skomplikowane konstrukcje i samo utrzymanie zbiorników nie jest znacznym kosztem. Największym kosztem jest zakup, który w zależności od wykorzystania, może się w różnym czasie zwrócić. Mimo wszystko zbiorniki mobilne mają dużo zalet i mogą przynieść nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy ale również komfort pracy, dzięki temu, że nie trzeba się martwić o stan baku w maszynie.

Autor: mgr inż. Michał Ośko