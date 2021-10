Czy zabraknie AdBlue?

Rosnące ceny gazu ziemnego to nie tylko problem z cenami nawozów. To również możliwość braków czynnika AdBlue do produkcji, którego również jest on wykorzystywany a europejskie firmy wstrzymują produkcję AdBlue z powodu jego wysokich cen.

Na portalu francuskie .pl pojawił się ciekawy artykuł w którym autorzy zwracają uwagę na fakt, że nie tylko ceny paliw rosną w zastraszającym tempie, ale istnieje także ryzyko drastycznych podwyżek a nawet niedoborów płynu AdBlue stosowanego w nowoczesnych pojazdach z silnikami Diesla.

AdBlue to dodatek do systemu katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR), który jest 32,5 proc. wodnym roztworem mocznika. Dzięki SCR pojazd może spełniać najnowsze normy emisji spalin. Aby powstał mocznik, potrzebny jest amoniak, a do produkcji amoniaku niezbędny jest metan. W związku z drastycznym podwyżkami cen gazu ziemnego, produkcję AdBlue zawiesiły firmy Duslo, Yara i SKW Piesteritz.

Problem z brakiem AdBlue na rynku obrazuje reakcja niektórych europejskich przewoźników, którzy zaczęli płacić dwukrotnie wyższą cenę za dostawę AdBlue. Słowacki rząd również zareagował na decyzję firm o wstrzymaniu produkcji zabezpieczają dla kraju 500 tys. litrów tego dodatku na potrzeby branży transportowej. Obawa, że na rynku zabraknie płynu wcale nie jest przesadzona, w Europie już obserwuje się podwyżki cen na stacjach. Problem dotknie zarówno firmy zajmujące się transportem osób i towarów, jak i zwykłych kierowców i rolników. Sytuacja może przyczynić się również do podwyżek cen produktów przewożonych drogą lądową.

Jeśli sytuacja się nie zmieni, kierowcy pojazdów z dieslem mogą mieć duży problem. Istnieją wprawdzie sposoby na wyłączenie systemu oczyszczania spalin, ale każda próba ingerencji w układ jest nielegalna ponieważ bez sprawnego układu maszyna, czy to ciągnik, czy samochód, nie będzie spełniać norm środowiskowych.