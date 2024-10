Czy wyższe ceny skłaniają rolników do sprzedaży? Ceny zbóż 11.10.2024

Końcówka tygodnia przynosi dalsze niewielkie podwyżki cen skupu, które są reakcją na to co dzieje się na rynkach światowych. Dobre wyceny uzyskuje pszenica i oleiste, ale otwartym pozostaje pytanie, czy takowe będą już skłaniać rolników do sprzedaży. Jak zatem wyglądają ceny zbóż na 11.10.2024 r.?

Krajowy rynek cały czas żyje zbiorami kukurydzy ziarnowej, której żniwa są już mocno zaawansowane i to właśnie ten gatunek dominuje w punktach skupu. Plony są mocno zróżnicowane, ale wilgotność z jaką ziarno trafia do skupów jest na ogół bardzo dobra i zdecydowana większość kukurydzy ma poniżej 30 proc. wilgotności, co sprawia, że ceny przy dopłacie za niższą wilgotność potrafią przekraczać nawet 580 zł za tonę.

Jednakże w przypadku pozostałych gatunków zbóż mimo podwyżek cen, zainteresowanie sprzedażą jest tylko nieznacznie większe niż jeszcze 2 tygodnie temu. Jak mówią skupujący, telefonów z pytaniami o ceny jest faktycznie wyraźnie więcej, ale dalej mało z nich przekłada się na konkretne transakcje i dalej są problemy z pozyskaniem większych partii towaru.

Ceny zbóż na dzień 11.10.2024 r.: