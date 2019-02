Czy warto kupować materiał siewny rzepaku ozimego renomowanych marek?

Sukces uprawy rzepaku ozimego jest przede wszystkim efektem starannej agrotechniki i intensywnej hodowli jakościowej. Firmy nasienne stale dostarczają na rynek nowe rozwiązania zwiększające wydajność odmian, co bezpośrednio przekłada się na optymalizację budowanego przez rośliny plonu.

Warunki środowiskowe, przede wszystkim klimatyczne zmieniają się. Ostatnio często mamy do czynienia z anomaliami pogodowymi. Meteorolodzy przestrzegają, iż tego typu zjawiska będą się nasilać. Firmy hodowlane koncentrują swe prace przede wszystkim na zwiększeniu wydajności odmian. Oferowane przez koncerny mają charakteryzować się wysokim i stabilnym plonem o bardzo dobrych parametrach handlowych. Osiąganie tych celów musi być maksymalnie uniezależnione od warunków pogodowych. Wyhodowane odmiany mają zapewnić rolnikowi uzyskanie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych w różnych warunkach,także, a może przede wszystkim i tych stresowych. Producenci rolni coraz częściej wybierając do uprawy nowe odmiany rzepaku kierują się nie tylko ich wysoką plennością, ale także i stabilnością plonowania.

Jak wiadomo, proces hodowli roślin jest skomplikowany, pracochłonny i drogi. Hodowla podlega zasadom statystyki matematycznej, a dla osiągnięcia postępu hodowlanego niezbędny jest również łut szczęścia. Im szerszy dostęp do puli genowej mają naukowcy pracujący nad nowymi odmianami, tym stworzenie odmian o określonych, pożądanych cechach ma większe szanse na realizację. Dysponując olbrzymią bazą linii wsobnych i mieszańców F1 szybciej uzyska się oczekiwany efekt. Poza tym duże, międzynarodowe koncerny korzystają z wielu niedostępnych dla małych firm nowoczesnych, zaawansowanych narzędzi. Na przykład wykorzystanie markerów genetycznych jest w stanie znacznie skrócić cały proces powstawania odmiany. Duże hodowle mają wyższe budżety, a co się z tym wiąże także więcej możliwości, by szybko odpowiedzieć na stale zmieniające się oczekiwania rolników. A ponieważ postęp hodowlany jest ściśle związany z wysokością nakładów, można powiedzieć, że duży może więcej.

Aby prace nad wprowadzaną odmianą były miarodajne, powinny być przeprowadzane w różnych ośrodkach i lokalizacjach, by przetestować wprowadzany na rynek materiał w różnych warunkach. Oferowane odmiany powinny być przystosowane do uprawy w konkretnych regionach. Duże firmy nasienne posiadają rozbudowane działy badań i rozwoju, które zapewniają bardzo dobre dostosowanie oferowanych nasion do warunków konkretnych regionów. Prowadzą także doświadczenia łanowe, w których nowe odmiany są testowane na polach produkcyjnych w różnych systemach uprawy gleby i przy zróżnicowanym poziomie agrotechniki. Ponadto prowadzą doświadczenia agrotechniczne mające na celu ustalenie optymalnych zaleceń uprawowych dla poszczególnych odmian rzepaku ozimego. Wszystkie odmiany testowane również są pod kątem zimotrwałości. Kierunki tych badań wynikają z zapotrzebowania rynku.

Dziś producenci oczekują odmian wysoko i stabilnie plonujących, odpornych na choroby: suchą zgniliznę kapustnych (gen RLM-7 i 3), zgniliznę twardzikową, cylindrosporiozę czy kiłę kapusty. Celem tych firm jest dostarczanie produktów zgodnych z potrzebami i wymaganiami europejskich rolników. Tylko wysoko i wiernie plonujące odmiany będą znajdowały nabywców.

W renomowanych firmach nasiennych po zakończeniu procesu hodowli nowe odmiany trafiają do działu zajmującego się testowaniem nowych produktów w warunkach rolniczych. W wyniku tych testów, wybierane są tylko najlepsze i najwierniej plonujące odmiany. Są one testowane w kilku różnych ośrodkach badawczych w Polsce oraz większej sieci placówek w UE. Różne warunki i zmienność klimatyczna pomagają uzyskać gwarancję niezwykle solidnego programu badań przesiewowych, który ma na celu dobranie najwyższej jakości mieszańców przeznaczonych do komercyjnego zastosowania w gospodarstwie rolnym. To standard dla dużych firm nasiennych.

Produkcja materiału siewnego w dużych firmach obejmuje kilka procesów kontroli jakości nasion zebranych bezpośrednio z pola oraz suszenie i czyszczenie w celu uzyskania wyłącznie najlepszego materiału siewnego. Następnie w laboratoriach jakości zespoły zarządzania danymi jakościowymi przeprowadzają dalsze testy i analizy w celu zagwarantowania odpowiednich poziomów zdolności kiełkowania i zgodności z normami jakości kwalifikowanego materiału siewnego. Poza tym kupując kwalifikowany materiał siewny u dużego, renomowanego producenta mamy pewność, iż zostanie od odpowiednio zabezpieczony. Standardem jest użycie skutecznych fungicydów i insektycydów w procesie zaprawiania materiału siewnego. Warto więc korzystać z takiej oferty.

Przykładem mogą być nasiona zaprawiane preparatem Lumiposa. Jej użycie zapewnia efektywną ochronę przed kluczowymi szkodnikami rzepaku we wczesnym etapie rozwoju roślin. Niektóre z renomowanych firm nasiennych wykorzystują ten produkt do zaprawiania sprzedawanych nasion.

Tak więc na pytanie, czy warto kupować materiał nasienny renomowanych firm, odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca. O ile w przypadku innych środków do produkcji rolnej nie zawsze uzasadnione jest korzystanie z topowych produktów, o tyle materiał nasienny, który determinuje przyszły plon powinien pochodzić od producentów, zapewniających jego najwyższą jakość. Takimi producentami są właśnie renomowane koncerny nasienne, dysponujące zapleczem naukowym i badawczo – rozwojowym, pozwalającym im na wyhodowanie najbardziej plennych, odpornych na choroby i tolerancyjnych na różne stresy środowiskowe.

Anna Rogowska