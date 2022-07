Czy warto inwestować w oryginalny ładowacz do ciągnika?

Konieczność przyspieszenia i usprawnienia wielu prac w gospodarstwie zachęca do zakupu ładowacza do ciągnika. Nie jest to jednak z pozoru taka prosta decyzja. Podczas doboru wysięgnika i konstrukcji mocującej może pojawić się wiele pytań.

– Źle dobrana rama wsporcza może doprowadzić do uszkodzenia ciągnika, dlatego tak bardzo ważne jest uzyskanie fachowej pomocy podczas doboru odpowiedniego ładowacza” – komentuje Emil Kaźmierczak, ekspert CLAAS POLSKA. Jak możemy się dowiedzieć od eksperta, firma CLAAS już na etapie projektowania ciągnika uwzględnia ładowacza czołowy. – Na tym etapie bierzemy nie tylko pod uwagę pozycje joysticka – tak aby był ergonomiczny i komfortowy w użyciu, lecz również przeprowadzamy analizę pod względem, wytrzymałości konstrukcji ciągnika do dedykowanego ładowacza – dodaje Kaźmierczak.

Zaplanowany od samego początku

Bardzo ważne jest to, aby wszystkie elementy odpowiednio do siebie pasowały, a sam ładowacz był dobrany dla danego modelu ciągnika. Podczas prac nad ciągnikami zespół projektantów i inżynierów CLAAS równocześnie projektuje konstrukcję wsporczą ładowacza czołowego. Dzięki takiej kolejności prac ładowacz jest uwzględniany podczas testów wytrzymałościowych ciągnika. Dodatkowo sprawdzana jest także łatwość w obsłudze samej maszyny, ergonomia pracy operatora, czy nawet dostęp do filtrów. Po badaniach symulacyjnych następują badania wytrzymałościowe na modelach rzeczywistych. Badaniu podlega cały ciągnik z zainstalowanym ładowaczem, dzięki czemu wytrzymałość jest zapewniona zarówna dla ładowacza i dla ciągnika.

Kompatybilność – ważna rzecz!

Po testach symulacyjnych oraz rzeczywistych dla odpowiednich modeli ciągnika tworzona jest tablica kompatybilności, gdzie określa się jakie ładowacze można założyć na jakie ciągniki. – Na tym etapie uwzględniane są możliwe warianty ogumienia w ciągniku, wyposażenie w przedni TUZ, kompatybilność z odciągami do kosiarki czołowej – dodaje Kaźmierczak.

Powstała w ten sposób tabela kompatybilności zawiera bardzo dużo danych. W celu ułatwienia wyboru i nie dopuszczeniu do pomyłki podczas zamówienia, wszystkie niuanse połączeń ciągnika i jego wyposażenia do odpowiedniego ładowacza są zapisane w konfiguratorze maszyn CLAAS. Wszelkie powiązania są automatycznie sprawdzane a kupujący czy sprzedawca może wybrać tylko taki ładowacz, który pasuje w 100% do danej konfiguracji ciągnika.

Jak więc widać warto wybierając ładowacz do ciągnika zwrócić uwagę na te, które są oryginalnego pochodzenia (takiego samego jak marka naszego ciągnika) lub są wprost dedykowane dla posiadanej przez nas maszyny. Zapewni to nam komfort pracy oraz bezpieczeństwo użytkowania i brak późniejszych problemów.

Niemniej jednak dla wszystkich planujących zakup ładowacza prezentujemy listę pytań, jakie warto sobie zadać przed wyborem konkretnego modelu:

Gdzie będzie zamontowany joystick i czy będzie wygodnie obsługiwany? Czy ładowacz będzie odpowiedni do konstrukcji ciągnika? Czy będzie wytrzymały i funkcjonalny? Czy nie będzie występowała kolizja z obciążnikami, przednim TUZ? Czy rama wsporcza ładowacza nie będzie kolidować z dostępem serwisowym do podzespołów ciągnika? Czy rama wsporcza i ładowacz będą zamontowane by odpowiednio przenosić naprężenia i nie będą narażać ciągnika na usterki? Czy rama wsporcza nie ograniczy promienia skrętu ciągnika? Czy ładowacz czołowy można sfinansować jak ciągnik w fabrycznym finansowaniu?

Źródło: Claas