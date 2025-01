Czy wapnując glebę dostarczamy odpowiednią ilość wapnia roślinom? Wyjaśniamy

Należy zadać sobie pytanie czy wapń odżywczy i wapnowanie gleb to synonimy? Wapń odżywczy i wapnowanie gleb – czy jest różnica?

W prawidłowo prowadzonej agrotechnice ważną rolę odgrywa wapnowanie gleby. Jednak bardzo często zabieg ten mylony jest z nawożeniem roślin wapniem odżywczym.

Celem wapnowania jest kształtowanie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, podczas gdy celem nawożenia roślin wapniem odżywczym jest dostarczenie im tego składnika pokarmowego, jako niezbędnego pierwiastka do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Rozróżnienie tych dwóch zabiegów ma miejsce już na etapie rodzaju stosowanych nawozów, a mianowicie albo nawozów do odkwaszania gleby, albo nawozów dostarczających roślinie wapnia odżywczego.

W obrębie pierwszej grupy znajdują się nawozy wapniowe, wapniowo-magnezowe oraz wapniowo-magnezowo-krzemianowe służące do odkwaszania gleb, w których podstawowym składnikiem jest wapń lub wapń i magnez.

Drugą grupę nawozów stanowią nawozy zawierające wapń, których celem jest dostarczenie roślinom tego ważnego makroskładnika. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nawet na glebach o uregulowanym odczynie zawartość wapnia odżywczego może być niska i niewystarczająca do pokrycia potrzeb pokarmowych roślin na ten składnik pokarmowy. Stąd też nawet na tego typu glebach rośliny mogą cierpieć z powodu niedoboru tego składnika pokarmowego.

Wapń odżywczy należy stosować w okresie jesiennym, Ponieważ rola wapnia w roślinie jest niezwykle istotna również w początkowym okresie wzrostu roślin ozimych.

Zapewnia on wysoką wytrzymałość ścian komórkowych oraz utrzymuje integralność i spójność tkanek roślinnych. Odpowiada za przepuszczalność i selektywność błon komórkowych, umożliwiając transport składników odżywczych w roślinie. Jest niezbędny do podziałów komórkowych, a także sprzyja ukorzenianiu się roślin, co jest bardzo ważne w początkowym okresie wzrostu. Zmniejsza skutki stresu oraz wpływa na zwiększenie odporności roślin zarówno na patogeny, jak i niesprzyjające warunki klimatyczne, np. niekorzystne warunki meteorologiczne, które występują w okresie jesiennym czy zimowym.