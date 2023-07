Czy w sprawie polskiego zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września zainterweniują USA?

Ameryka będzie najprawdopodobniej naciskała na Polskę i inne państwa regionu, abyśmy zrewidowali swe negatywne stanowisko w kwestii embarga na tranzyt dla ukraińskiego ziarna. Jeśli Polska się nie ugnie, zaryzykuje konflikt z USA; jeśli się ugnie, konflikty wybuchną w kraju.

W portalu wpolityce.pl ukazał się artykuł Marka Budzisza pod tytułem “Rosja wygrywa wojnę ekonomiczną z Ukrainą”. I choć w tytule nie ma słowa o Polsce, to w tekście zawarte są dwie bardzo ważne tezy, które mogą mieć przemożny wpływ na to, jaka będzie Polska.

Zasadniczy wpływ na to, co będzie się dziać w Polsce, ma wypowiedzenie przez Rosję tzw. “umowy zbożowej”. Choć za każdym razem, gdy zbliżał się termin końca danego okresu umowy nie było pewności, czy Rosja ją przedłuży, to tym razem sytuacja wygląda inaczej: Rosja nie tylko wypowiedziała umowę, ale też zbombardowała porty w Odessie i Mikołowie, w poważny sposób uszkadzając ukraińską infrastrukturę umożliwiającą eksport, ale przede wszystkim dając wyraźnie do zrozumienia, że statki przypływające po zboże nie mogą czuć się bezpieczne.

“(…) przede wszystkim ataki mają podnieść ryzyko asekuracyjne, bo to jeden z istotnych czynników wpływających na skłonność kupujących do zawierania transakcji i oczywiście mający wpływ na cenę, którą otrzymuje eksporter, w tym wypadku producenci ukraińscy. (…) perturbacje (wzrost niepewności) związane z sytuacją będą miały zarówno swój wymiar ekonomiczny, jak i polityczny” – uważa Marek Budzisz.

Rosjanie już w ubiegłym roku skutecznie wyeliminowali ukraińskich producentów zbóż z wielu rynków. Putin ostatnio zapowiedział, że podaruje milion ton zboża krajom afrykańskim, a fakt, że Chiny, które kupiły 7 mln. ton ukraińskiego zboża, nie zainterweniowały w sprawie “umowy zbożowej” może oznaczać, że i na ten rynek w większym stopniu wejdą eksporterzy rosyjscy.

Dla Ukrainy rolnictwo jest sektorem niezwykle ważnym, a w czasie wojny właściwie jedynym, który zapewnia wpływy do budżetu państwa. Dlatego oczywiste jest, że jeśli nie morzem, to lądem Ukraińcy będą starali się wyeksportować jak najwięcej zboża.

Oznacza to oczywiście transport przez państwa Unii Europejskiej. Niektóre z nich, jak Chorwacja czy Mołdawia są otwarte na współpracę z Ukrainą: Chorwacja zadeklarowała gotowość swoich portów, a Mołdawia dała Ukrainie rabat na tranzyt. Inne, czyli “koalicja 5”: Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja i Polska, protestują przeciwko – no właśnie, przeciwko czemu?

My, z naszej perspektywy widzimy to jasno – tranzyt tak, import nie. Ale tak widzimy to tylko my. Inaczej widzą to np. władze Ukrainy – premier Denis Szmyhal na Twitterze napisał, że “Polska zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do UE. To nieprzyjazny i populistyczny krok (…)” i wezwał na pomoc w tej sprawie “partnerów” i Komisję Europejską.

Wiemy, jaka jest opinia w tej sprawie Komisji Europejskiej i większości państw UE. Jednak podobnie może oceniać to administracja USA, ponieważ zablokowanie eksportu ukraińskiego zboża to de facto olbrzymie osłabienie Ukrainy walczącej z Rosją. A USA nie chcą, by Ukraina przegrała tę wojnę – a już na pewno, by Rosja ją wygrała.

“Ameryka będzie najprawdopodobniej naciskała na Polskę i inne państwa regionu abyśmy zrewidowali swe negatywne stanowisko w kwestii embarga na tranzyt dla ukraińskiego ziarna” – pisze Marek Budzisz.

Znamienne jest, że nawet ten uznany analityk, znawca spraw gospodarczych i rolniczych, mówi w tym zdaniu o “embargu na tranzyt”. Dlaczego? Czyżbyśmy czegoś nie wiedzieli?

Jak w tej sytuacji ma zachować się Polska? “Z perspektywy Rosji to sytuacja typu win–win” – pisze Marek Budzisz – “albo Polska się nie ugnie i ryzykować będzie zarówno konflikt z Brukselą (wspieraną zapewne przez Hiszpanię) i Stanami Zjednoczonymi, albo zmieni swą dotychczasową politykę, ale to może być cios dla notowań obecnego obozu władzy”.

Hiszpania pełni obecnie prezydencję w UE, ale w ten weekend odbywają się tam przedterminowe wybory parlamentarne. Hiszpania jest uzależniona od importu zboża i jest tradycyjnym rynkiem Ukrainy. W tym roku zboża potrzebuje szczególnie, bo rekordowe upały wpłynęły negatywnie na plony.

USA nie chcą osłabienia Ukrainy, dlatego “szefowa Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Samantha Power, ogłosiła we wtorek, że Ukraina otrzyma dodatkowe 250 milionów dolarów na pomoc rolnikom, którzy cierpią z powodu blokad eksportu zboża po inwazji Rosji na pełną skalę” – informuje ukraiński portal Europejska Prawda.

Z całą pewnością USA nie będą chciały tych pieniędzy stracić. Dla Polski oznacza to albo konflikty zewnętrzne, albo wewnętrzne. Warto, by wszyscy zainteresowani zastanowili się na tym, o co tak naprawdę toczy się gra.