Czy w Polsce powstanie centralny system monitorowania agrofagów i monitoring zjawisk pogodowych dla rolnictwa?

Według Krzysztofa Jurgiela, byłego ministra rolnictwa, a obecnie posła do Parlamentu Europejskiego, konieczne jest w naszym kraju powstanie systemu informacji przestrzennej w rolnictwie do ostrzeżeń o szkodnikach i chorobach oraz zjawiskach pogodowych.

Postuluje on zamieszczenie takiego zapisu w przygotowywanym przez Prawo i Sprawiedliwość w dokumencie programowym dotyczącym dalszego rozwoju gospodarczego Polski pod nazwą ,,Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności’’.

– Budowa elektronicznego systemu przestrzennego działającego na poziomie powiatu, województwa i kraju, wspomagającego rolników w zakresie ochrony roślin, pozwoli na wykonanie zabiegów agrotechnicznych w optymalnym terminie. System ten pozwoli również na prowadzenie skoordynowanych działań zwalczania szkodników i chorób roślin na dużych obszarach, co poprawi efektywność zabiegów – uzasadnia Krzysztof Jurgiel.

W ocenie naszego eurodeputowanego monitorowanie zjawisk pogodowych może przyczynić się do ograniczenia szkód w plonach a w przyszłości do modelowania procesów pogodowych optymalnych dla upraw polowych. Działania te będą prowadziły do ograniczenie strat w rolnictwie i poprawy efektywności w zakresie ochrony środowiska naturalnego i rentowności produkcji rolnej.