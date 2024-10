Czy to koniec wzrostów cen pszenicy?

Obecnie nadzieje na dalszy wzrost cen pszenicy nieco bledną, ale perspektywy na powrót do wzrostów w dalszym terminie nie powinny być najgorsze, pod warunkiem spełnienia kilku przesłanek. Jakie zatem są perspektywy na najbliższe miesiące?

Ceny pszenicy i pszenicy odbiły na giełdzie Matif we wrześniu, ale od początku miesiąca rynek porusza się głównie w bok. We wrześniu pszenica przez długi czas czerpała korzyści z niepewności związanej z tegorocznymi zbiorami w Rosji i złymi warunkami siewu w Rosji przed zbiorami w 2025 r. Opady deszczu w zeszłym tygodniu spowodowały poprawę sytuacji zbóż ozimych w Rosji, jednakże rozkład opadów był nieregularny i aby rośliny dobrze przetrwały zimę, konieczna jest dodatkowa wilgoć. Oczekuje się, że w tym tygodniu ponownie pozostanie stosunkowo sucho, dlatego konieczne będzie dalsze monitorowanie rozwoju sytuacji.

Ponadto po zakończeniu zbiorów pszenicy w Rosji okazało się, że wynik był znacznie niższy i wyniósł 82 mln ton niż rok temu, gdy wyniósł 91,5 mln ton. Ponadto, według szacunków USDA, początkowe zapasy rosyjskie spadły rok do roku z 14,4 do 11,7 mln ton. USDA zakłada zatem, że eksport w sezonie 2024/24 wyniesie 48 mln ton, co oznacza spadek o 7,5 mln ton w porównaniu do roku poprzedniego, przy redukcji zapasów o kolejne 4,5 mln ton.

Wysokie tempo eksportu, o którym często się tu wspomina od początku roku gospodarczego 1 lipca, będzie oznaczać, że w nadchodzących miesiącach wolumeny dostaw z Rosji będą spadać, co przesunie popyt do innych krajów. Rząd rosyjski nie wykazuje obecnie zainteresowania ograniczaniem eksportu poprzez kwot i zamiast tego skupia się przede wszystkim na przeforsowaniu wyższych cen. Stowarzyszenie Handlowców Eksportowych zobowiązało się do przestrzegania określonych limitów cen minimalnych i za pszenicę o zawartości białka 12,5% z dostawą w grudniu FOB należy zapłacić co najmniej 250 USD/t (230 EUR/t).

Czas pokaże czy te środki przyniosą efekty, ale faktem jest, że Rosja będzie mogła zalać światowy rynek pszenicą dopiero latem 2025 roku ze względu na mniejszą podaż. Fakt ten będzie wspierał rynek w nadchodzących miesiącach. Dalsze zyski będą możliwe, jeśli pojawią się problemy podczas zbiorów w 2025 r. Trzeba zwrócić uwagę, że po obniżce stóp procentowych przez EBC euro straciło na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego, rosnące ceny eksportu i nieoficjalna cena minimalna w Rosji budzą nadzieje na większy popyt na pszenicę z Europy Zachodniej.

Niemniej jednak ceny pszenicy na Matif mogą ponownie nieznacznie spaść pod koniec roku, jeśli Rosji nie uda się spowolnić tempa eksportu i narzucić wyższych cen w portach eksportowych. Wiele będzie zależało także od tego, jak będzie kształtował się kurs euro do dolara.

Jednak na przełomie roku jest duża szansa, że ​​rynek pszenicy ponownie odbije w górę. Trudno oszacować, jaki jest w tym potencjał. Ceny od 250 do 260 EUR/t wydają się całkiem realistyczne w Paryżu na marzec i maj. Nowe zbiory (wrzesień 2025 r.) wydają się być zaniżone i obecnie wynoszą około 230 EUR/t. Wpływ pogody będzie powodował, że w nadchodzących miesiącach wahania cen będą rosły.

Źródło: Kaack