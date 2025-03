Czy to już koniec spadków? Ceny zbóż 25.03.2025

Początek nowego tygodnia przynosi nieznaczne wzrosty cen zarówno zbóż jak i rzepaku, ale są to z reguły wartości, które nie przekraczają poziomów 20-30 zł na tonie. Niemniej jednak spadki cen na chwilę obecną ustały. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 25.03.2025 r.?

reklama

reklama

Nieco lepsza sytuacja na giełdach światowych, gdzie ceny zwłaszcza pszenicy, nawet pomimo nieznacznych spadków pozostają na w miarę stabilnych i powrót cen rzepaku w okolice 500 EUR/t pozwoliły na niewielkie wzrosty cen również na rynku krajowym.

reklama

Sprzedają głównie więksi handlowcy

Obecnie z racji nasilenia wiosennych prac polowych bardziej aktywne są firmy handlowe niż sami rolnicy, gdyż w ich przypadku sprzedaż zeszła na dalszy plan. Jednak podaż zbóż cały czas pozostaje mocno ograniczona, a to sprawia, że chcąc kupić cokolwiek handlowcy nie mają zbyt dużego pola do obniżek cen.

reklama

Rzepak wraca na szczyty

Być może na szczyty to zbyt optymistycznie powiedziane, niemniej jednak w ciągu ubiegłego tygodnia ceny rzepaku wzrosły o blisko 25 EUR/t i już niewiele brakuje do przekroczenia poziomu 500 EUR/t. Skąd ten wzrost? Handlowcy dyskontują zapewne możliwe złagodzenie już wprowadzonych przez USA ceł, które w opinii rynkowych graczy służą do wymuszania pewnych ustępstw, a na koniec USA albo cła mocno łagodzą, albo się z nich wycofują. Jak będzie tym razem? Przekonamy się zapewne niebawem.

reklama

Ceny na dzień 25.03.2025 r.:

Ceny (ceny z poprzedniego notowania) zł/t Pszenica konsumpcyjna 800-1030 (800-1010) Pszenica paszowa 760-910 (760-900) Jęczmień konsumpcyjny 670-900 (670-890) Jęczmień paszowy 680-830 (680-820) Pszenżyto 690-820 (680-810) Żyto konsumpcyjne 640-770 (640-770) Żyto paszowe 540-740 (540-740) Owies 640-770 (640-770) Kukurydza 770-880 (770-870) Rzepak 2010-2300 (2010-2280)

reklama

reklama