Czy spadki zbóż na rynkach wreszcie się zatrzymają?

Sytuacja z umowa zbożową cały czas elektryzuje rynki, ale nie jest to jedyna kwestia jaka może determinować ceny zbóż na rynkach.

W amerykańskich mediach pojawiają się pierwsze głosy wskazujące na możliwe impulsy na rynku pszenicy. Niektóre argumenty mogą sprawić, że ceny na rynkach terminowych na razie nie będą dalej spadać. Po tym, jak światowy bilans pszenicy w ostatnich dwóch zakończonych latach obrotowych wykazywał deficyt między produkcją a konsumpcją, według aktualnych szacunków osiągnie jedynie umiarkowaną nadwyżkę w tym roku.

W rezultacie wskaźnik zapasów do wykorzystania spadł z około 40% do prawie 34% od najwyższego poziomu od 40 lat w 2019 r. Ponadto perspektywy produkcji w tym roku, a tym samym na rok gospodarczy 2023/24 nie napawają niepokojem w żadnym regionie na świecie, jednak w niektórych krajach można było zaobserwować spadki rok do roku. Silny nawis krótkich pozycji wśród spekulacyjnych inwestorów amerykańskich może również prowadzić do impulsów zakupowych w przypadku odwrócenia trendu. Znana jest też wciąż niejasna sytuacja wokół porozumienia zbożowego.