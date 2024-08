Kwestie budowy na działce rolnej są ściśle uregulowane przez prawo. Chodzi o to, aby tego typu grunty były wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, a nie tylko do zamieszkania. Więcej wymagań musi spełnić osoba, która nie jest rolnikiem, jeśli chce postawić dom na takim terenie, ale rolnik także powinien pamiętać o kilku kwestiach.

Grunty rolne są dużo tańsze od działek budowlanych. Często są także usytuowane w niezwykle malowniczych lokalizacjach, dlatego postawienie tam domu jest niezwykle atrakcyjne. Zasady kupowania i budowania na działkach rolnych reguluje Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Czy rolnik może wybudować dom na działce rolnej?

Rolnik może wybudować dom na działce rolnej, ale tylko pod pewnymi warunkami. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli na danym terenie postawi zabudowę zagrodową, czyli zespół składający się z budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych. Dzięki temu będzie mogła dalej odbywać się na nim produkcja rolnicza.

Jeżeli dana parcela to działka przeznaczona pod produkcję rolną, to budowa na niej domu, który ma służyć tylko do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, nie jest taka prosta.

Co prawda rolnik, nie tak jak osoba wykonująca inny zawód, nie musi przejmować się prawem pierwokupu, który przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, ale wciąż nie może wybudować dowolnego budynku na działce rolnej.

Nikt, nawet rolnik, nie może postawić na działce rolnej wyłącznie domu mieszkalnego. Aby było to możliwe, konieczne jest przekształcenie gruntu na działkę budowlaną.

Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną?

Zanim zaczniemy planować budowę domu, trzeba zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego danego obszaru. Kluczowe w procesie odrolnienia jest to, jaka gleba znajduje się na działce. Możemy to sprawdzić w jej księdze wieczystej. Podczas poszukiwania działki pod zabudowę warto korzystać z dobrych portali z ogłoszeniami nieruchomości. Na Nieruchomosci-online.pl w kategorii działki na sprzedaż bez trudu sprawdzimy przeznaczenie gruntu w opisie poszczególnych ogłoszeń.

Jeżeli jest ona ujęta jako grunt rolny o kategorii I, II lub III (dobre, żyzne ziemie), to zmiana przeznaczenia będzie bardzo trudna, bo wymaga wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, które zatwierdza minister rolnictwa. Jest to procedura długotrwała i z małą szansą powodzenia.

Jeśli zaś gleba charakteryzuje się kategorią IV, V lub VI, to odrolnienie działki jest właściwie formalnością. W tym celu należy złożyć wniosek we właściwym starostwie o zmianę przeznaczenia działki. Gdy starosta zaakceptuje nasz wniosek, to działka staje się budowlaną i możemy na niej budować bez ograniczeń, które są nałożone na grunty orne.

Domek letniskowy na działce rolnej

Jeżeli zaś planujemy na działce rolnej budowę tylko domku letniskowego, użytkowanego sezonowo, to nie trzeba ubiegać się o odrolnienie. Jeśli wybierzemy wolnostojący dom letniskowy parterowy, o powierzchni do 35 mkw, wybudowany na terenie nie mniejszym niż 500 mkw, to nie trzeba będzie starać się o pozwolenie na budowę.

Wystarczy na piśmie zgłosić ten proces w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Jeżeli nie otrzymamy sprzeciwu w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia, to możemy rozpocząć budowę.

