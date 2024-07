Minister rolnictwa Czesław Siekierski pojechał do woj. świętokrzyskiego, by spotkać się z rolnikami, których kataklizm pogodowy pozbawił plonów. Powiedział, że przyjechał po to, żeby przekazać informację o tym, jakie działania zostaną podjęte, oraz że decyzja o odszkodowaniach musi zostać podjęta na szczeblu rządowym.

W powiecie jędrzejowskim stracone nawet 100% plonów

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w dzisiejszym komunikacie, że minister Czesław Siekierski pojechał do Jędrzejowa, by wziąć udział w spotkaniu rady powiatu. To w powiecie jędrzejowskim, w gminie Słupia Jędrzejowska, w wyniku gradobicia w nocy z 13 na 14 lipca rolnicy ponieśli największe straty w plonach, nawet 100 procentowe.

Sytuacja wymaga zaangażowania rządu

– Gradobicie spowodowało niestety pełne zniszczenia. Można powiedzieć, że jesteście po żniwach, których nie było. Mówiłem o tym co się tutaj stało w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwie Finansów, bo poziom strat wymaga zaangażowania i decyzji na szczeblu rządowym – powiedział Czesław Siekierski cytowany w komunikacie MRiRW.

Pomoc tylko za zgodą Komisji Europejskiej?

I to tyle, jeśli chodzi o informacje czy rolnicy ze świętokrzyskiego dostaną odszkodowania. Jednak minister powiedział, że na wniosek MRiRW Komisja Europejska przyznała Polsce 37 mln euro na odszkodowania dla producentów owoców poszkodowanych w wyniku kwietniowych gradobić. Czy to oznacza, że rolnicy dostaną odszkodowania tylko jeśli zgodzi się na to Komisja Europejska?

Jestem tu po to, żeby przekazać informacje…

– Robimy wszystko, żeby nie zostawić rolników samych. Jestem tu dziś z Państwem, żeby przekazać informacje co będziemy robić w tym zakresie. Zależy mi bardzo na tym, aby nasza pomoc zagwarantowała Państwu możliwość przetrwania i odtworzenia produkcji – zapewnił Czesław Siekierski zwracając się do poszkodowanych rolników.

Doceniamy szybkość działania ministra Siekierskiego i zdajemy sobie sprawę, że urzędnicze młyny mielą powoli, ale szkoda, że rolnicy nie usłyszeli, czy, kiedy i jakie kwoty odszkodowania dostaną…