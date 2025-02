Czy rolnicy dostaną dopłaty bezpośrednie do końca marca? Kiedy poznamy stawki dopłat dobrostanowych?

Kiedy rolnicy dostaną pieniądze w ramach dopłat bezpośrednich? Wiceminister Stefan Krajewski deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby trafiły one na konta do końca marca, jednak ARiMR ma czas do końca czerwca. Na ogłoszenie stawek dopłat dobrostanowych trzeba będzie jeszcze zaczekać.

Ponad pół miliarda w tydzień w ramach dopłat bezpośrednich

ARiMR wypłaca rolnikom dopłaty bezpośrednie za 2024 rok. Na razie od początku kampanii wraz zaliczkami Agencja przekazała 15,74 mld zł (rok temu stan wypłat wynosił 10,6 mld zł). Oznacza to, że tempo wypłat się utrzymuje na stałym poziomie – w ciągu ostatniego tygodnia Agencja przelała rolnikom 540 mln zł. Do wypłaty pozostały jeszcze 3,56 mld zł.

Wypłaty dopłat bezpośrednich od początku roku

Jak na razie, od 1 stycznia do 26 lutego Agencja przekazała rolnikom 4,38 mld zł (do końca grudnia na konta rolników wpłynęło 11,36 mld zł). W pierwszej kolejności płatności trafiały do powiatów, które ucierpiały we wrześniowej powodzi.

Wiceminister Krajewski chce, aby dopłaty trafiły do rolników jak najszybciej

Rolnicy trzymają za słowo wiceministra Stefana Krajewskiego, który na początku lutego zapewniał w Sejmie, że pieniądze otrzymają pieniądze do końca marca.

– Wypłata płatności za rok 2024 powinna zakończyć się do 30 czerwca. Ale moim osobistym zadaniem i celem jest to, żeby maksymalnie jak najwięcej pieniędzy popłynęło do rolników do końca marca, czyli w czasie kiedy są one najbardziej rolnikom potrzebne. Chodzi o to, żeby kupić środki do produkcji, paliwo, materiał siewny, a więc to wszystko co jest rolnikom niezwykle potrzebne – podkreślił wiceminister w Sejmie. Zaznaczył, że pieniądze mają trafiać do rolników “w sposób ciągły”.

Dopłaty dobrostanowe. Kiedy poznamy stawki?

Natomiast zgodnie z przepisami ARiMR ma czas na wypłatę dopłat bezpośrednich do końca czerwca 2025 roku. Wiadomo też, że dopłaty z tytułu ekoschematu “Dobrostan zwierząt” będą wypłacane najwcześniej w kwietniu. Na razie nie znamy jeszcze stawek. W tamtym roku poznaliśmy je 16 kwietnia. W tym roku resort rolnictwa też planuje ogłosić je w kwietniu.

– Planuje się, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek płatności dobrostanowej zostanie opublikowane w kwietniu 2025 r. – poinformowało redakcję Tygodnika Poradnika Rolniczego ministerstwo rolnictwa.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl