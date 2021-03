Czy rok 2021 okaże się kolejnym przełomem w digitalizacji produkcji rolnej?

Rolnictwo 4.0 to koncepcja w produkcji rolnej, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia z zakresu automatyki, informatyki jak również robotyzacji. Charakterystyczną cechą tej koncepcji jest cyfryzacja wykorzystująca bogate zasoby danych do sterowania procesami w produkcji rolniczej oraz podejmowania decyzji. Co przyniesie nam w tym względzie rok 2021?

Szereg rozwiązań które trafiają do rolnictwa znajduje wcześniej zastosowanie w branży przemysłowej. Przykładem mogą być programy do monitorowania produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem klasy MES (Manufacturing Execution System – system zarządzania produkcją) i ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa), które zostały adaptowane dla gospodarstw rolnych, technologia RFID, roboty współpracujące, które pracują w nowoczesnych szklarniach, automatyczne wózki AGV jakie znalazły zastosowanie jako automatyczne wozy paszowe. Rolnictwo podobnie jak przemysł coraz częściej zaczyna korzystać z technologii chmurowych i Internetu Reczy (IoT – Internet of Things). Wiele korzyści dla branży rolnej dostarczy także technologia 5G.

Analizą tendencji w technologiach jakie będą rozwijały się w najbliższym czasie zajmuje się międzynarodowa firma doradcza Deloitte, która cyklicznie publikuje raport pt. „Trendy technologiczne”. Ostatnio ukazał się nowy raport tej organizacji pt. „Trendy technologiczne 2021”. Opowiada on o rozwiązaniach z jakich może skorzystać branża spożywcza a także i sami rolnicy, którzy są częścią społeczeństwa. O wybranych tendencjach wskazanych przez Deloitte, które pojawią w najbliższym czasie i mogą dotyczyć także społeczności rolniczej piszemy poniżej.

Rzeczywiste obiekty i procesy produkcyjne w wirtualnym świecie

Rok 2021 w opinii firmy Deloitte przyniesie dynamiczny rozwój narzędzi pozwalających w czasie rzeczywistym tworzyć modele różnego rodzaju procesów, śledzić ich wykonanie oraz zmiany różnorodnych wskaźników. Narzędzia te przyczynią się do powstawania tzw. inteligentnych fabryk a równolegle z nimi inteligentnych farm. Jednym z nich jest Cyfrowy Bliźniak (Digital twin) czyli wirtualna postać rzeczywistych obiektów, maszyn jak i procesów wytwórczych. Pozwalają one modelować i symulować zachowania maszyn i obiektów oraz przebieg procesów produkcji bez potrzeby prowadzenia testów w rzeczywistych warunkach co jest szybsze i tańsze. Technologia Digital Twin ma perspektywę zastosowania w rolnictwie. Już obecnie są prowadzone prace nad wirtualnymi odpowiednikami roślin uprawnych. Dzięki nim będzie można symulować zachowania upraw pod wpływem warunków pogodowych jak i stosowanej agrotechniki i oceniać ryzyko wystąpienia chorób roślin jak a także prognozować plony. Z pewnością w przyszłości powstaną wirtualne bliźniaki określonych gatunków zwierząt.

Robotic Process Automation czyli zaaawansowana automatyzacja procesów

Deloitte dostrzega dalszy rozwój platform automatyzacji takich jak RPA (Robotic Process Automation – Zrobotyzowana Automatyzacja Procesów). Jest to technologia automatyzacji powtarzalnych procesów z wykorzystaniem programów komputerowych – robotów symulujących pracę człowieka (robot software’owy). Inaczej mówiąc programy te automatyzują to co człowiek robi ręcznie jak np. analiza czy przetwarzanie danych. Roboty już w niektórych przedsiębiorstwach wprowadzają zapisy księgowe, kontrolują raporty wydatków, alarmując kadrę zarządzającą w porę o przekroczeniu planowanego limitu. Roboty software’owe automatyzują takie zadania jak wprowadzanie danych, scalanie baz danych bądź przenoszenie danych z jednego miejsca do drugiego, co pozwala zaoszczędzić ogromne ilości czasu. Robot może pomóc w zadaniach lub procesach wymagających dużej ilości kliknięć myszą.

RPA w branży agrobiznesu może również służyć do monitorowania i analizowania rynku i handlu rolnego. W produkcji RPA może być wykorzystywany do kontroli jakości produkcji m.in. z wykorzystaniem analizy obrazu z kamer 3D co może mieć zastosowanie w przemyśle spożywczym. Narzędzia RPA coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Sztuczna Inteligencja w rolnictwie

W 2021 r. pogłębiał się będzie trend w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, skrót AI), która w coraz większym stopniu znajdzie zastosowanie również w rolnictwie. Czynnikiem wymuszającym rozwój sztucznej inteligencji są powiększające się zasoby danych (tzw. Big Data) w wyniki wdrażanej cyfryzacji rolnictwa. Duży potencjał sztucznej inteligencji jest dostrzegalny w zakresie analizy dużych zbiorów danych w rolnictwie jakie dostarczają stacje pogodowe, czujniki polowe, satelity oraz drony. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą wykrywać określone wzorce w tych danych identyfikując tym samym pewne zjawiska np. występowanie chorób roślin lub zwierząt. Sztuczna inteligencja na podstawie pozyskanych danych może prognozować różne zjawiska i trendy np. plony upraw. Algortymy AI już znajdują i będą znajdować szersze zastosowanie w sterowaniu autonomicznymi maszynami jak no. automatyczne wozy paszowe, roboty pielące czy roboty przemysłowe, które już pracują w szklarniach.