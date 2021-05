Czy roboty rozwiążą w rolnictwie część problemów związanych z pandemią?

W ostatnich latach wykorzystanie robotów w procesach wytwarzania stało się kluczowym trendem w branży przemysłowej. Tendencję tę wymusza coraz bardziej odczuwalny brak wykwalifikowanej siły roboczej, konieczność wzrostu wydajności pracy z jednoczesnym zachowaniem jakości produkcji a ostatnio w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną konieczność utrzymania w przedsiębiorstwach odpowiednich warunków sanitarnych.

Szeroką perspektywę dla robotów oferuje także rolnictwo, które dzięki postępowi cywilizacyjnemu podobnie jak przemysł wchodzi w czwarty etap ewolucji zwany Rolnictwem 4.0.

Roboty w gospodarstwie rolnym

Roboty w rolnictwie nie są nowością. Wiele lat temu znalazły one zastosowanie w gospodarstwach mleczarskich. Roboty doją krowy, podgarniają paszę w korytarzu paszowym, czyszczą ruszta w oborze jak również zadają paszę zwierzętom. Te ostatnie przestały być jedynie domeną zagranicznych producentów. Pierwszy robot paszowy krajowej produkcji zaoferowała firma Gama Group Szepietowscy. Jest to napędzana silnikiem elektrycznym jednowirnikowa maszyna wyposażona w zbiornik o pojemności 2 m3. Dotychczas oferowane roboty paszowe pobierały przygotowaną paszę w tzw. kuchniach paszowych i w określonych odcinkach czasowych zadawały ją zwierzętom.

W ubiegłym roku francuska firma Kuhn zaprezentowała automatycznego robota o nazwie Aura, który jest wyposażony w wysięgnik z frezem umożliwiający podbieranie pasz z pryzmy lub silosu. Co ciekawe francuski robot dzięki systemowi RTK-GPS (nawigacja satelitarna wspierana sygnałem korekcyjnym) sam podjeżdża do pryzmy z kiszonką po zaplanowanej wcześniej trasie. Następnie z kuchni paszowej pobiera pozostałe komponenty. Aurę wyposażono w czujniki, które skanują jej otoczenie, dzięki czemu robot automatycznie zatrzymuje się przed przeszkodami.

W 2020 r. firma Lely znana z robotów stosowanych w gospodarstwach mlecznych zaprezentowała robota, który jest wyposażony w urządzenia do koszenia trawy. Robot Exos, którego szczegóły konstrukcyjnie jak na razie nie są znane może sam pojechać na łąkę, skosić trawę, przywieźć ją do obory oraz zadać ją zwierzętom. Maszyna poprzez informatyczny system zarządzania może współpracować z robotami paszowymi Lely Vector, które dostarczają pasze objętościowe i treściwe.

Roboty współpracujące w obiektach szklarniowych

W ostatnich latach coraz większą popularność w branży przemysłowej zdobywają roboty współpracujące zwane cobotami. Od tradycyjnych robotów różnią się one tym, że mogą pracować w tej samej przestrzeni co ludzie nie stwarzając tym samym zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Coboty w zakładach przemysłowych pracują z ludźmi na tym samym stanowisku. Sektorem rolnictwa w którym sukcesywnie zagnieżdżają się roboty współpracujące jest produkcja szklarniowa, szkółkarska jak również wertykalne farmy zwane także wertykalnymi gospodarstwami rolnymi (ang. vertical farms). W tych ostatnich rośliny rosną na specjalnych półkach ustawionych od podłogi aż po sufit. Ten sposób uprawy umożliwia dużą produkcję żywności na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Ponadto proces uprawy w wertykalnych farmach można w pełni zautomatyzować oraz zrobotyzować.

Roboty współpracujące mogą być wykorzystywane do prac przeładunkowych, załadowczych oraz pakowania i paletyzacji gotowych produktów. Mogą one również wykonywać bardziej precyzyjne czynności jak np. przesadzanie sadzonek roślin z multiplatów do pojemników hydroponicznych lub doniczek. Takie funkcje oferuje cobot Iron Ox stworzony w ramach Start-Up przez amerykańską firmę Agritech Iron Ox. Jest on wyposażony w specjalne czujniki i chwytaki imitujące pracę ludzkich dłoni.

Inną czynnością jaką mogą zajmować się roboty współpracujące w szklarniach jest pakowanie roślin do specjalnych opakowań z którymi są one dostarczane do odbiorców końcowych np. restauracji. Takie czynności są w stanie wykonać roboty współpracujące RG6 firmy OnRobot. Znalazły one zatrudnienie w duńskiej firmie Rosborg Food Holding, która rocznie produkuje, pakuje i sprzedaje 28 milionów roślin zielarskich oraz 12 milionów miniaturowych roślin.

Przyszłościowe zastosowanie robotów współpracujących zarówno w szklarniach jak i w sadach oraz winnicach to zbiór owoców i warzyw. Dzięki wyposażeniu szereg czujników w tym systemy wizyjne oraz sztuczną inteligencję roboty współpracujące mogą dokonywać zbioru warzyw i owoców z uwzględnieniem ich dojrzałości, wielkości i jakości. Jednym z przykładów takich urządzeń jest robot Virgo firmy RootAI poruszający się w szklarni na szynowym wózku, który umożliwia zbiór pomidorów. Urządzenie jest testowane w zaawansowanych technicznie obiektach w USA, Kanadzie i Holandii. Robot Virgo jest odpowiedzią na niedobory siły roboczej wynikające z ograniczeń imigracyjnych i pandemii Covid-19.