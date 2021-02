Czy powstanie w Polsce “ustawa zapachowa”, która położy kres konfliktom rolników z pozostałymi mieszkańcami wsi?

Gorącym orędownikiem takiego rozwiązania jest Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Inicjatywa miałaby na celu ochronę sensorycznego dziedzictwa wsi.

Podobne rozwiązanie wprowadzono niedawno we Francji, o czym pisaliśmy tutaj: We Francji rozwiązano problem skarżących się mieszkańców. Jest ustawa o ochronie hałasów i zapachów.

– Takie problemy w Polsce nie są niczym nowym. Od dawna mamy do czynienia z ludźmi, którzy przeprowadzają się z miast na wieś i zaczynają skarżyć się na zapachy i odgłosy charakterystyczne dla terenów wiejskich i produkcji rolniczej. Prawne uregulowanie tego problemu zahamowałoby absurdalne żądania zamknięcia hodowli zwierząt czy ograniczania korzystania z ciężkiego sprzętu rolniczego podczas żniw – mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

– Naszym zdaniem w uregulowaniu tej kwestii niezbędny jest kompromis. To co jest bowiem nie do wyobrażenia w mieście, np. hodowla trzody chlewnej, nie może być zakazywane na wsi. Zdaniem FBZPR inicjatywa ustawodawcza MRiRW powinna chronić interesy rolników oraz zapewnić terenom wiejskim możliwość prowadzenia tradycyjnego modelu działalności rolniczej – podsumowuje Marian Sikora z FBZPR.

Brak zrozumienia specyfiki pracy rolników to narastający problem związany z rosnącą migracją ludności miejskiej na tereny wiejskie. To jednak nie wszystko; często skargi wynikają ze zwykłej sąsiedzkiej złośliwości… Nie ulega jednak wątpliwości, że sprawa wymaga jak najszybszego uregulowania. Głosów podobnych do głosu FBZPR jest coraz więcej, pozostaje więc mieć nadzieję, że MRiRW jak najszybciej się w nie wsłucha.