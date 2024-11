Czy potas rzeczywiście jest potrzebny roślinom? Czy można zaoszczędzić na nawożeniu potasem?

Wysokie ceny nawozów często zmuszają producentów rolnych do zmniejszenia dawek składników nawozowych, a niekiedy nawet do ograniczenia ich stosowania. Co z potasem, czy możemy zaoszczędzić na potasie?

Nawozy azotowe ze względu na wysoką wartość plonotwórczą są najczęściej stosowane w produkcji roślinnej. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku aplikacji nawozów potasowych czy fosforowych, które mogą być pomijane w produkcji roślinnej. Należy jednak pamiętać, że brak nawożenia potasowego, lub też zbyt niskie dawki tego składnika pokarmowego, mogą prowadzić do obniżenia plonowania, pogorszenia parametrów jakościowych plonu, czy też do obniżenia kondycji roślin i ich tolerancji na czynniki stresowe.

Dlaczego tak ważne jest nawożenie roślin potasem?

Potas odgrywa ważną rolę w wielu procesach biochemicznych i fizjologicznych zachodzących w roślinach. Kontroluje gospodarkę wodną roślin oraz poprawia ich tolerancję na suszę. Zwiększa odporność roślin na niskie temperatury i wymarzanie, co jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym i związane jest z jego wpływem na gospodarkę azotową i węglowodanową. Zwiększa efektywność nawożenia azotowego oraz ogranicza wrażliwość roślin na stresy abiotyczne. Zmniejsza podatność roślin na wyleganie i ataki ze strony szkodników, a także porażenie przez choroby.

Potas poprawia parametry jakościowe

Potas poprawia parametry jakościowe roślin, między innymi poprzez zwiększenie zawartości białek, węglowodanów (to jest skrobi, sacharozy i celulozy) i tłuszczów, a także karotenu oraz witaminy B 1 i C. Poprawia smak i zapach roślin, poprzez wzrost zawartości w nich cukrów. Potas kontroluje działanie enzymów odpowiedzialnych za przechowywanie warzyw i owoców, przez co zmniejsza ich straty. Optymalne zaopatrzenie roślin w potas ogranicza produkcję melanin, co przeciwdziała ciemnieniu bulw ziemniaka. Potas zmniejsza intensywność procesów starzenia się produktów roślinnych poprzez zwiększanie w nich zawartości witaminy C, a wpływając na syntezę ścian komórkowych zmniejsza podatność plonu na uszkodzenia mechaniczne.

Przy niedoborze potasu dochodzi do zmniejszenia ilości produkowanego przez roślinę białka i to bez względu na zastosowane nawożenie azotowe oraz prowadzi do zwiększenia koncentracji cukrów redukujących, co wiąże się ze spadkiem zawartości skrobi. Poza tym zbyt duże nagromadzenie cukrów prostych pogarsza odporność roślin na niskie temperatury, które są szczególnie niebezpieczne dla roślin w okresie jesienno-zimowym.