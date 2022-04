Czy port w Gdańsku obsłuży ukraiński eksport zbóż?

Porty m.in. w Czarnomorsku, Chersoniu, Mikołajowie i Odessie zostały zablokowane, co zmusza naszych wschodnich sąsiadów do szukania innych kanałów eksportu. Do eksportu ukraińskich zbóż na dużą skalę są brane pod uwagę porty m.in. w rumuńskiej Konstancy i w Gdańsku.

Poinformował o tym dyrektor generalny UkrAgroConsult Siergiej Feofiłow. Analityk poinformował, że obecnie działają tylko dwa ukraińskie porty w Izmail i Reni; obydwa znajdują się nad Dunajem, jednak ich przepustowość w porównaniu chociażby z portem w Odessie jest bardzo mała.

Obecnie 70 proc. ukraińskich zbóż eksportowanych jest drogą kolejową, a pozostałe 30 przez wspomniane naddunajskie porty. Jak duża jest skala problemu obrazuje fakt, że przeszło 90 proc. eksportu zbóż tego kraju przed inwazją eksportowana była za pośrednictwem portów czarnomorskich.

– Fizycznie możliwe jest wyeksportowanie 30 000 ton zbóż i nasion oleistych dziennie wobec około 165 000 ton dziennie, gdy działały porty Morza Czarnego – informuje Feofiłow wyrażając jednocześnie nadzieję, że sytuacja poprawi się na początku maja.

Jeżeli jednak sytuacja się nie poprawi, Ukraińcy będą mieli problemy ze zmagazynowaniem zbóż z nowych zbiorów.

Obecnie największą aktywność na ukraińskim rynku przejawiają mali i średni eksporterzy; wynika to z faktu, że przy utrudnionej logistyce większym powodzeniem cieszą się małe partie zbóż.

Ukraina zebrała w zeszłym roku rekordowe zbiory pszenicy w wysokości 32 mln ton, a do 24 lutego wyeksportowano do 19 mln ton. Na terytorium Ukrainy pozostało ponad 4,6 mln ton ziarna, które przeznaczone jest na eksport.

Jeśli chodzi o eksport ukraińskiego ziarna przez gdański port, “wąskim gardłem” jest przede wszystkim kwestia dostarczenia go do tamtejszego portu. O obecnych problemach dotyczących transportu kolejowego ukraińskiego zboża pisaliśmy tutaj: Ponad 1100 wagonów ze zbożem z Ukrainy czeka na wjazd do Polski