Czy numer identyfikacji dla przyznania dopłat bezpośrednich przechodzi na następcę prawnego? 

Numer identyfikacyjny producenta rolnego nie przechodzi na następcę prawnego, co oznacza, że w przypadku sukcesji numer spółki przejmowanej podlega wygaszeniu. Nadany numer identyfikacyjny przysługuje tylko zgłaszającemu. W omawianej sprawie numer identyfikacyjny został nadany innej spółce, która została przejęta przez połączenie ze spółką – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 4 października 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 293/23 spółka z o.o. za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyła wniosek o przyznanie płatności na 2022 rok, w którym ubiegała się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej (redystrybucyjnej) oraz uzupełniającej płatności podstawowej.

Kierownik biura powiatowego ARiMR w Białymstoku wezwał stronę do złożenia wyjaśnień dotyczących rozbieżności w danych identyfikacyjnych. W odpowiedzi na wezwanie spółka złożyła wyjaśnienia.

Kierownik wydał decyzję, na mocy której odmówił stronie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2022 r.

Po rozpoznaniu odwołania dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARMiR w Łomży utrzymał w mocy decyzję urzędu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wyjaśnił, że spółce odmówiono przyznania płatności, z uwagi na brak nadanego numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i posłużenie się numerem nadanym przez ARiMR innej spółce. Wniosek zawierał numer identyfikacyjny nadany spółce z o.o., która w wyniku łączenia spółek została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności nie wnioskowała o wpis do ewidencji producentów i nadanie numeru identyfikacyjnego, dlatego nie spełniła wymogu zawartego w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 885, z późn. zm.). Numer identyfikacyjny jest bowiem niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego.

Spółka złożyła skargę na decyzję ARiMR do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. W uzasadnieniu spółka wskazała, że jest kontynuatorem poprzedniej spółki, w wyniku połączenia spółek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał skargę spółki za bezzasadną i ją oddalił. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1775, z późn. zm.) płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli:

został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystywany do ubiegania się o te płatności, oraz;

łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha.

Pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa we wskazanym wyżej pkt 2, płatności bezpośrednie są przyznawane, jeżeli:

rolnik spełnia warunki do przyznania płatności związanych do zwierząt i złożył wniosek o przyznanie tych płatności oraz

łączna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.

Zatem jednym z warunków przyznania pomocy finansowej producentowi rolnemu jest to, aby został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Producentem rolnym jest – zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca rolnikiem. Art. 11 ust. 1 rozporządzenia o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności stanowi, że wpisu producenta do ewidencji producentów dokonuje się, w drodze decyzji administracyjnej, na jego wniosek złożony do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

W decyzji producentowi nadaje się numer identyfikacyjny. Ust. 2 art. 12 rozporządzenia stanowi, że numer identyfikacyjny jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. Z przepisów tych wynika jasno, że nadany producentowi numer identyfikacyjny przysługuje tylko zgłaszającemu. W omawianej sprawie numer identyfikacyjny został nadany innej spółce, która została przejęta przez połączenie ze spółką. Nastąpiło to w trybie art. 494 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ten stanowi, że spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (§ 1). Na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej (§ 4).

W omawianej sprawie mamy do czynienia z następstwem prawnym. Sąd uznał za błędne stanowisko spółki, że przeszedł na nią również numer identyfikacyjny nadany tej spółce jako producentowi. Numer taki nie jest ani prawem, ani obowiązkiem podmiotu. Numer identyfikacyjny służy jedynie identyfikacji podmiotu i nie może być łatwo przenoszony na inne podmioty, także wówczas, gdy ich powstanie następuje poprzez sukcesję. Ustawodawca zastrzegł to wyraźnie, wskazując w art. 12 ust. 2 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, że numer taki jest niepowtarzalny i nie przechodzi na następcę prawnego. Za nieprawidłowe należy więc uznać twierdzenie spółki, że w związku z przejęciem spółki w drodze sukcesji, przeszedł na nią numer identyfikacyjny producenta rolnego.

Art. 14 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów stanowi, że producent ma obowiązek zgłoszenia kierownikowi biura powiatowego ARiMR każdej zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zmiana danych w ewidencji producentów może być dokonywana również z urzędu na podstawie informacji pochodzących z innych ewidencji lub rejestrów publicznych prowadzonych przez organy lub podmioty wykonujące zadania publiczne, do których Agencja ma dostęp z mocy prawa, i nie wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej. Nie jest zmianą danych, o której mowa w art. 14 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, zmiana wynikająca z przejęcia spółki przez połączenie z inną spółką. Zmiana danych, o jakiej mowa w art. 14, to zmiana w zakresie danych jednego i tego samego producenta.

W konsekwencji sąd podkreślił, że numer identyfikacyjny producenta nie przechodzi na następcę prawnego, co oznacza, że w przypadku sukcesji numer spółki przejmowanej podlega wygaszeniu.