Czy nowy Zielony Ład doprowadzi do zniszczenia rolnictwa rodzinnego w Unii Europejskiej?

W wyniku wprowadzenia zasad związanych z nowym Zielonym Ładem w obszarze rolnictwa będziemy pogłębiać koncentrację gospodarstw co stoi w sprzeczności z zapowiedziami Komisarza Wojciechowskiego i może doprowadzić do zniszczenia rolnictwa rodzinnego w Unii Europejskiej twierdzi Sekretarz Copa Cogeca- Pekka Pesonen, który w rozmowie z Instytutem Gospodarki Rolnej podsumował skutki wprowadzenia forsowanych przez Komisję Europejską polityk.



Pomimo osiągnięcia przez Komisję Europejską kompromisu dot. kształtu nowej Wspólnej Polityki Rolnej, w środowiskach rolnych krajów wspólnoty nadal toczy się gorąca dyskusja na temat skutków wprowadzenia narzucanych odgórnie rozwiązań.

Pomimo tego, że Komisja Europejska stara się przedstawić nowe, zielone projekty jako szansę na rozwój rolnictwa, to zarówno europejskie organizacje rolnicze- Copa, Cogeca jak i Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej nie podzielają optymizmu Komisji, a wręcz alarmują przed wprowadzeniem reguł Nowego Zielonego Ładu.

Według raportu, w wyniku realizacji strategii, wszystkie sektory wykazują spadek produkcji od 5 do 15 proc., przy czym najbardziej dotknięte są sektory hodowlane. Szacowana wielkość zmiany produkcji prowadzi do zmniejszenia pozycji eksportowych netto w przypadku zbóż, wieprzowiny i drobiu, oraz do pogłębienia deficytu handlowego UE w przypadku nasion oleistych, owoców i warzyw, wołowiny, mięsa baraniego i koziego. Jednocześnie ceny produkcji wykazują wzrost netto o około 10 proc., co ma bezpośrednio negatywne przełożenie na dochody rolników. Europejskie organizacje rolnicze od dawna apelują o podjęcie dyskusji na temat skutków wprowadzenia nowego zielonego ładu oraz dokonania korekty podjętych już założeń.

W ocenie Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca Pekka Pesonena, rolnicze organizacje europejskie: nie negują samej potrzeby wprowadzenia zmian, ale nie może być tak, że przy wprowadzeniu WPR to rolnicy najbardziej odczują zmniejszenie dochodów wsi na własnej skórze. Sekretarz wskazuje również, że nieustannie słyszymy o programach wsparcia które są jednak przelewaniem pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, przekazywaniem pieniędzy od rolnika do rolnika a mówi się, że to jest rozwiązanie.

Zdaniem Pesonena forsowanie założeń Nowego Zielonego Ładu prowadzić będzie do pogłębiania koncentracji gospodarstw, co stoi w sprzeczności z zapowiedziami Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Janusza Wojciechowskiego. Taka sytuacja doprowadzi do zniszczenia rolnictwa rodzinnego w Unii Europejskiej.

“Dużo słów, mało działań”- tak Sekretarz Copa Cogeca- podsumował reformy nadchodzące w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w rozmowie z Instytutem Gospodarki Rolnej.