Czy nawozy w będą tańsze? Ceny nawozów 22.03.2025

Od początku roku ceny nawozów mineralnych systematycznie rosły, jednak obecnie osiągnęły stabilny poziom. Ile kosztuje mocznik czy saletra amonowa? Przedstawiamy Państwu najnowsze średnie ceny oraz analizę aktualnej sytuacji na rynku nawozowym.

reklama

reklama

Czy spadek cen gazu obniży ceny nawozów?

Ceny nawozów mineralnych są ściśle związane z cenami gazu. Na początku lutego br. surowiec był wyceniany na około 59 euro/MWh (najwyższy poziom od 2 lat), co bezpośrednio przełożyło się na wzrost kosztów nawozów. Obecnie gaz kosztuje około 43 euro/MWh, czyli tyle samo co w grudniu, kiedy ceny nawozów były niższe nawet o kilkaset złotych na jednej tonie. Pojawia się więc pytanie, czy utrzymująca się stabilizacja cen nawozów mineralnych w najbliższych tygodniach doprowadzi do ich obniżek, przy jednoczesnym uwzględnieniu spadku cen gazu.

Mocznik tanieje

Na światowych rynkach ceny nawozów azotowych wykazują tendencję spadkową. W porównaniu do początku miesiąca, ceny mocznika w Egipcie i na Bliskim Wschodzie spadły nawet o kilkadziesiąt euro za tonę, osiągając poziom 360-370 euro/t. Na początku marca nawóz był wyceniany na około 430 euro/t.

reklama

Wzrost cen nawozów w Polsce w 2025

Z danych Arkadiusza Zalewskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, opublikowanych na LinkedIn, wynika, że ceny nawozów mineralnych wzrosły w styczniu br. o 0,6% względem grudnia, a w lutym już o 2,6% m/m. Jeszcze wyższy wzrost odnotowano w przypadku nawozów azotowych – ich ceny w styczniu wzrosły o 1,1% m/m, a w lutym o niemal 7%.

reklama

Czy nawozy w Europie będą tańsze?

Spadająca cena mocznika może się przełożyć na obniżki cen saletry amonowej – informuje portal agrarheute.com. Obecnie światowe ceny nawozów wykazują tendencję spadkową, co wywiera presję na rynek, a sprzedawcy oczekują, że najpóźniej w kwietniu nastąpi obniżka cen innych produktów nawozowych. Z drugiej strony, wzrosły ceny nawozu płynnego saletrzano-mocznikowego (AHL), co może być skutkiem jego ograniczonej dostępności i opóźnień w imporcie.

reklama

Niepewność na rynku nawozowym zwiększa trudność w oszacowaniu przyszłego zapotrzebowania rolnictwa i dostosowaniu do niego podaży. Problem ten pogłębiają spadające ceny zbóż oraz trudności finansowe, z którymi zmaga się wielu rolników – podaje niemiecki portal Agrarheute.

Dodatkowo, wciąż występują problemy z importem oraz europejską produkcją, która pozostaje obciążona wysokimi cenami gazu. To wszystko prowadzi do krótkoterminowych, gwałtownych wahań cen niektórych nawozów.

Aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych zebrane z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) MegAN 33,5 1946,50 Wzrost ceny +10 zł/t Saletrosan 26 plus 1850,30 Bez zmian Saletrosan 30* Brak dostępności Saletrzak 27 Standard Plus 1703,80 Bez zmian Siarczan amonu AS21 macro 1515,40 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1835,20 Bez zmian Salmag 1725,45 Bez zmian Canwil* 1484,60 Bez zmian RSM 32 1849,50 Bez zmian RSM 30* 1784,30 Bez zmian RSM 28* 1698,30 Bez zmian RSM 26N+3S* 1650 Bez zmian Pulan 34,4 1931,50 Wzrost ceny +9,20 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2481,60 Bez zmian Polifoska 5* 2649,80 Bez zmian Polifoska 6 2817,60 Bez zmian Polifoska 7* Brak dostępności Polifoska 8 2835,40 Bez zmian Amofoska 4-16-18* 2071,30 Spadek ceny -21,60 zł/t Korn-Kali 1629 Wzrost ceny +14,10 zł/t Sól Potasowa 1862,50 Bez zmian Fosforan amonu DAP 18-46 3278,20 Bez zmian Super Fos Dar 2714,20 Bez zmian

*Ograniczona dostępność

reklama

reklama