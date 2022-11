Czy nawozy będą tańsze?

Podczas ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że Komisja Europejska zaproponowała zniesienie taryf celnych na import amoniaku i mocznika, i teraz czeka na stanowisko Rady Europejskiej w tym zakresie.

Wystąpienie komisarza Wojciechowskiego było końcowym oświadczeniem w sprawie komunikatu w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów ogłoszonego przez KE w dniu 9 listopada 2022 r.

Janusz Wojciechowski powiedział też, że Komisja podjęła decyzję by nie uchylać ceł antydumpingowych na nawozy importowane spoza UE. – Musimy chronić naszą produkcję, Unia Europejska jest mocno uzależniona od importu nawozów – mówił komisarz Wojciechowski. – W nawozach azotowych to jest 30%, w fosforowych i potasowych większość to import, więc ochrona producentów europejskich przed dumpingiem jest po prostu konieczna. Mimo, że w krótkiej perspektywie moglibyśmy poprawić sytuację (na rynku nawozów – red.) to w dłuższej moglibyśmy stracić to, co mamy, czyli możliwość produkcji na miejscu. Wojciechowski zwrócił przy tym uwagę na fakt, że w sierpniu b.r. znaczące zakłady produkujące nawozy wstrzymały produkcję z obawy, że wysoki koszt nawozów nie pozwoli rolnikom na ich kupno.

Komisarz Wojciechowski powiedział, że w zakresie pomocy na rynku nawozów Komisja zaproponowała wszystko, co mogła, ale oczywiście „będzie monitorować sytuację w tym zakresie”. Na początku przyszłego roku przyjęty zostanie dokument „Zintegrowany plan działania w zakresie odżywiania i zarządzania” w którym zostaną zaproponowane dalsze rozwiązania.