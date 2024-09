Czy na Agro Show handlowcy “dali radę”? Jaka jest Wasza opinia?

Największa w Polsce wystawa rolnicza już za nami i powoli stygną targowe emocje. Bednary to miejsce spotkań i rozmów między rolnikami i wystawcami, ale chcemy was zapytać: Jak oceniacie handlowców na Agro Show?

Międzynarodowa wystawa rolnicza Agro Show jak każdego roku przyciągnęła dziesiątki tysięcy zwiedzających. Bednary to największa tego typu ekspozycja odbywająca się pod gołym niebem, a niebo to w tym roku szczególnie dopisało. Pogodowo było miło i przyjemnie.

Wystawcy też dopisali, a na stoiskach można było zobaczyć setki maszyn i urządzeń rolniczych. Oj, czego tam nie widzieliśmy! Największe na świecie kombajny, kilkusetkonne ciągniki, ogromne siewniki o wydajności ara na sekundę, brony, kultywatory, ładowarki sięgające chmur i inne cuda.

Obok nich wielkie jak kotły parowe na Titanicu zbiorniki na deszczówkę i preparaty do pryskania, dywaniki, kolorowe gumowce, migające lampki a nawet stary śmigłowiec. Cuda wianki na wypasie. Po prostu Agro Show.

Na każdym stoisku na zwiedzających czekali też handlowcy każdej z firm, a ich zadaniem było odpowiadać na wszelkie pytania zainteresowanych. Cieszy takie podejście, bo to właśnie bezpośredni kontakt handlowiec – rolnik buduje najlepsze relacje i zaufanie do danej marki.

Tu liczy się perfekcyjne przygotowanie, wysoka kultura osobista i ogromna cierpliwość, bo rolnicy zadają wiele trudnych pytań. Od odpowiedzi jakie uzyskają liczy się niejednokrotnie to, czy wydadzą swoje ciężko zarobione pieniądze na sprzęt danej marki.

W związku z tym mamy do was – zwiedzających wystawę, pytanie: co myślicie o handlowcach na tegorocznym Agro Show? Jak oceniacie obsługę na stanowiskach? Ogólnie – jak oceniacie handlowców?

Czy wykazali się dostateczną wiedzą i byli odpowiednio przygotowani. A może spotkały was jakieś nieprzyjemności?

Piszcie w komentarzach.