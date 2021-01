Czy można wykorzystać dane z maszyn różnych marek w programie do zarządzania gospodarstwem?

Dostępne na rynku rozwiązania programowe do wspierania obsługi kartoteki polowej i zarzadzania gospodarstwem wymagają od użytkowników regularnego wprowadzania danych na temat wykonanych prac. Często klienci muszą poświęcać dużo czasu na eksport danych z posiadanych maszyny różnych marek za pośrednictwem pamięci USB lub telemetrii a następnie import tych danych do programu. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w zeszłym roku Claas wprowadził na rynek nową funkcjonalność z zakresu telematyki – Claas API. Umożliwia ona bezpośrednie połączenie między platformą Telematics a oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem – Farm Management Information Systems (FMIS). Claas API jest dostępny dla każdej podłączonej do sieci maszyny Claas, niezależnie od roku jej produkcji.

Nowy interfejs Claas API tworzy specjalny układ łączący Telematics z oprogramowaniem od różnych dostawców.

– Takie rozwiązanie znacznie ułatwia rolnikom śledzenie pracy, planowanie i dokumentację za pomocą wybranego przez nich programu – komentuje Krzysztof Gomolla z Claas Polska.

– Obecnie klienci korzystają z wielu rozwiązań cyfrowych, które są dostępne na rynku, mają również mieszane floty maszyn, dlatego tak ważna jest możliwość wzajemnej wymiany danych bez ich uciążliwego i czasochłonnego importowania i eksportowania pomiędzy różnymi programami – dodaje Gomolla.

Rozwiązanie dla każdego rolnika…

Aby móc skorzystać z Claas API, wystarczy mieć aktywną licencję Claas Telematics oraz licencję automatycznej dokumentacji, a także program do zarządzania gospodarstwem, np. 365FarmNet lub inny. Nie ma konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w maszynie.

Nawiązanie połączenia jest bardzo proste i polega na podaniu danych dostępowych do portalu Telematics w FMIS. Dzięki temu rozwiązaniu klienci nie muszą ręcznie dokumentować swojej pracy na polu, ponieważ Claas Telematics samoczynnie to nadzoruje i zbiera wszystkie dane z jednej lub kilku maszyn w zadaniu. Platforma Claas Telematics synchronizuje linie graniczne działek z programem FMIS i automatycznie przesyła wszystkie prace wykonane przez maszyny oraz dane o wydajności i plonie. Klient może się od tego momentu zająć przetwarzaniem tych danych w programie i nie musi już poświęcać czasu na ich przenoszenie ani na tworzenie kolejnych linii granicznych w kilku systemach.

…oraz producenta

Każdy producent oprogramowania może skorzystać z Claas API i umożliwić klientom wykorzystanie danych z Telematics. Klienci otrzymują w ten sposób realne korzyści. Dzieje się tak dlatego, że parametry i mapy plonów mogą być teraz używane również w FMIS i mogą one stanowić podstawę decyzji dotyczących np. map aplikacyjnych nawożenia i siewu. Dane maszynowe umożliwiają również automatyczne zapisywanie pracy, co ułatwia dokumentację oraz rozliczanie rolników i usługodawców.

Claas API to już kolejne po systemie DataConnect rozwiązanie mające na celu ułatwienie zarządzania danymi, a tym samym stworzenie pewnego rodzaju sieci łączącej maszyny i programy różnych producentów. Rolnik może z tych funkcjonalności skorzystać bezpłatnie. Otrzymuje w ten sposób pakiet najpotrzebniejszych informacji – nie musi już ich nigdzie szukać ani poświęcać czasu na ich ręczne przenoszenie.

Claas Polska