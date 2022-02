Czy można przyspieszyć termin aplikacji nawozów azotowych? Ministerstwo odpowiada

W związku ze zmianami klimatycznymi i łagodnymi, oraz krótszymi zimami Wielkopolska Izba Rolnicza postuluje do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wprowadzenie zmian w przepisach umożliwiających stosowanie nawozów na polach już od 15 lutego. Jak się dowiedzieliśmy, być może termin ten w przyszłości będzie elastyczny.

WIR proponuje, aby skonstruować tak przepisy aby nie było konieczności każdorazowo podejmowania decyzji, tylko aby rolnik w zależności od sytuacji pogodowej mógł podjąć decyzję, co do nawożenia. Jak podkreśla Piotr Walkowski, prezes WIR o to, aby zasad nie określały sztywne terminy, tylko warunki pogodowe.

Resort rolnictwa odpowiada, że mając na względzie znaczenie nawożenia, MRiRW od wielu lat dokłada starań, aby pogodzić coraz bardziej restrykcyjne wymagania środowiskowe z możliwością prowadzenia produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Dlatego, jak podkreśla MRiRW przygotowane na podstawie art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2020 r. poz.243) – tzw. program azotanowy, uwzględnia elastyczność w terminach jesiennego stosowania nawozów. Ponadto z uwagi na panujące wiosną 2020 r. warunki pogodowe wprowadził możliwość stosowania nawozów od 15 lutego. Jest to o tyle ważne, gdyż termin stosowania nawozów zawierających w składzie azot jest ważnym czynnikiem w wysokiej efektywności wykorzystania składników nawozowych przez rośliny, w tym ograniczania nadmiaru składników odżywczych w środowisku.

– Należy podkreślić, że nawożenie nawozami naturalnymi jest bardzo cenne zarówno ze względu na obecne ceny nawozów mineralnych, jak i na gleby występujące w Polsce, szczególnie te o małej ilości próchnicy. Dlatego stosowanie nawozów naturalnych, w tym obornika ma duże znaczenie w kontekście nawożenia, dbania o żyzność gleby, jak i wykorzystywania posiadanych zasobów. Nawożenie w nieodpowiednim terminie i nieodpowiedniej dawce jest nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale także zwiększa koszty które musi ponosić rolnik. MRiRW na bieżąco analizuje prognozy pogody na najbliższy okres, tak aby móc wdrożyć odpowiednie działania. Na podstawie informacji IMGW-PIB (plik w załączeniu), według globalnych długoterminowych modeli pogodowych i regionalnych modeli opracowywanych w IMGW-PIB, średnia temperatura powietrza w okresie zimowym 2021/2022 r. w całej Polsce powinna mieścić się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020. Jak wynika z analiz IMGW-PIB, w lutym temperatura utrzyma się w rocznej normie. Nie będzie zimniej niż -4°C, a średnio w całym kraju temperatura będzie oscylować ok. 0°C. Prognozy nie wskazują w lutym br. wartości temperatur powyżej normy – mówi Lech Kołakowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dowiedzieliśmy się, że Ministerstwo Infrastruktury w ramach przeglądu programu azotanowego, zaplanowało przeprowadzenie analizy zmian klimatu i jego wpływ na rolnictwo w latach 2000-2020, wraz z prognozą do roku 2030, obejmującą w szczególności:

a) zmiany warunków pogodowych obejmujące różnicowanie się pór roku, rozkład temperatur, termin rozpoczęcia i zakończenia okresu wegetacyjnego, średnie roczne sumy opadów, nasłonecznienie i ich wpływ na naturalny cykl rozwoju roślin, b) częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak gwałtowne burze, ulewy, podtopienia, powodzie i susze i ich wpływ na strukturę gleb, erozję, rozwój mikroorganizmów glebowych, c) zmiany stosunków wodnych, w szczególności w odniesieniu do dostępności wody dla roślin w okresie wiosennym, zmian ilości dni z okrywą śnieżną, d) zmiany w występowaniu chorób i szkodników.

Celem analizy ma być określenie wpływu powyższych zmian na terminy prac polowych, nawożenie i zbiory, oraz strukturę i wydajność upraw rolniczych. Na tej podstawie zostanie opracowana propozycja adaptacji działań zawartych w programie azotanowym do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wprowadzenia w Polsce elastycznego terminu wiosennego stosowania nawozów.