Czy można kupić ciągnik z “Inwestycji przyczyniających się do ochrony środowiska”? Rozwiewamy wątpliwości

Podczas webinaru poświęconego możliwościom zakupu maszyn rolniczych w ramach programu “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu” rolnicy zadawali ekspertom wiele konkretnych pytań. W tym tekście możecie Państwo poznać odpowiedzi na część z nich.

W środę 29 października redakcja topagrar Polska zorganizowała webinar, podczas którego eksperci wyjaśniali, w jaki sposób najlepiej wykorzystać możliwości dofinansowania zakupu maszyn, które daje interwencja Planu Strategicznego dla WPR pn. “Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

Eksperci webinaru

– Agata Stachowiak, doradca rolny, księgowa, rolniczka prowadzącą wraz z mężem ponad 100-ha gospodarstwo; pisze artykuły rolnicze, felietony w temacie rolnictwa i nagrywa na TikToku filmy o bieżących zmianach prawnych i podatkowych w sferze agro;

– Grzegorz Ignaczewski, ekspert ds. dopłat bezpośrednich i Wspólnej Polityki Rolnej, doradca w dziale dotacji, czynny rolnik. W branży od ponad 20 lat redaktor top agrar Polska;

– Damian Grzelak, specjalista do spraw sprzedaży Rolmako

– Paweł Miś, menadżer produktu opryskiwaczy HORSCH Leeb

Rolnicy – uczestnicy webinarium zadawali wiele konkretnych pytań. Poniżej prezentujemy część z tych pytań wraz z odpowiedziami.

Nie posiadam warzyw – czy mogę kupić pielnik?

Pytanie: Jeśli w tym roku bazowym, czyli 2024, nie posiadam upraw warzywniczych/ ogrodniczych, to czy mogę kupić w ramach “Inwestycji” pielnik do ziemniaków?

Odpowiedź: W “Inwestycjach” nie możemy założyć w biznesplanie zmiany struktury produkcji, powiększenia gospodarstwa – jedyne co możemy założyć, to zmiany w produkcji zwierzęcej dotyczące budowy płyty obornikowej czy zbiornika na gnojowicę. W pozostałych przypadkach odnosimy się do produkcji z roku bazowego.

Czy mogę kupić ciągnik?

Pytanie: Czy można zakupić z tego programu ciągnik do gospodarstwa?

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. Wykaz maszyn jest zawarty w załączniku 7 do Regulaminu, jest tam 112 pozycji i tylko maszyny z tego katalogu można kupić w ramach tego programu. Kupno ciągnika będzie natomiast możliwe w ramach “Rolnictwa 4.0” – naboru, który ma się pojawić w przyszłym roku.

Nie mam obornika – czy mogę kupić bronę talerzową?

Pytanie: Czy rolnicy prowadzący gospodarstwo o produkcji roślinnej, którzy kupują obornik lub mają podpisane umowy z innymi rolnikami na wymianę słomy za obornik, mogą zakupić bronę talerzową do wymieszania obornika z glebą w ramach tego naboru?

Odpowiedź: Jest taka możliwość, jeżeli wykażemy się dokumentem potwierdzającym nabycie obornika.

Opryskiwacz samojezdny z wyposażeniem

Pytanie do przedstawiciela Horsch: Czy w ofercie na opryskiwacz Horsch Leeb PT 8.300 powinien znajdować się komputer pokładowy terminal Trimble EO 110 pro, czy na ten komputer powinna być wystawiona przez handlowca jakaś osobna oferta? Chodzi o kwestię uzyskania 2 punktów za rozwiązania cyfrowe.

Odpowiedź: Z oferty powinno jasno wynikać, że ten opryskiwacz będzie wyposażony w taki terminal, żeby można było ją jasno zakwalifikować do rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Na ofercie powinna być wyszczególniona kwota za ten terminal.

Czy skorzystanie z “Modernizacji” wyklucza z “Inwestycji”?

Pytanie: Czy jeżeli ktoś z grupy rolników kupił wcześniej jakąś maszynę z “Modernizacji” czy “Rolnictwa 4.0”, to czy eliminuje to możliwość zakupu takiej maszyny dla grupy? Co z terminalem do opryskiwacza, jeśli jeden z członków grupy zakupił taki terminal w ramach ww. naborów, a jest to mały koszt jednostkowy – np. 10 tys. zł, względem opryskiwacza – np. 300 tys. zł. Taki terminal byłby używany przez wszystkich członków z grupy, a maszyn z “Modernizacji” nie można używać poza swoim gospodarstwem, nawet u innych członków grupy.

Odpowiedź: Opryskiwacze znajdują się w kategorii maszyn i urządzeń do ochrony roślin i taka inwestycja może być w ramach takiej grupy poczyniona. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że inwestycje nie mogą być odtworzeniowe, więc wiele zależy od tego, jakie parametry i cechy posiada opryskiwacz kupiony już wcześniej; Agencja może podważyć taki zakup, i punkty, które wyliczycie, mogą nie zyskać akceptacji Agencji.

Warto też pamiętać o tym, że maszyny, które kupujemy jako grupa, muszą być wykorzystywane przez wszystkich członków grupy. Dlatego dobór rolników do grupy musi być bardzo uważnie dokonany.

Grupa rolników a VAT

Pytanie: Jak rozliczyć VAT, gdy w grupie rolników dwóch jest “na vacie” a jeden “na ryczałcie”?

Odpowiedź: Agencja nie jest jednostką odpowiedzialną za interpretację przepisów podatkowych. Faktura będzie musiała być wystawiona na wszystkich beneficjentów, w takim przypadku dwóch beneficjentów będzie mogło odliczyć VAT, proporcjonalnie do udziałów w danej maszynie. Dla osób, które wspólnie wnioskują, dokumentem najważniejszym jest umowa zawarta pomiędzy rolnikami, która nie podlega zmianom po złożeniu wniosku.

Siewnik do poplonów

Pytanie do przedstawiciela Rolmako: Mówił pan o agregatach umożliwiających zamontowanie siewników poplonów. Czy macie rozwiązania umożliwiające zamontowanie dozowników do nawożenia wgłębnego?

Odpowiedź: Jak najbardziej. Są to dozowniki umieszczane z tyłu za zębem, wraz z wąską redlicą. Standardowo jest to redlica “osiemdziesiątka”, w przypadku dozownika do nawożenia wgłębnego jest to redlica o szer. 40 mm. Cały zbiornik i siewnik nawozowy również montujemy na kultywatorze bezorkowym.