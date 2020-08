Czy możemy spodziewać się spadku cen paliw?

Obecnie średnie ceny paliw podstawowych to 4,36 zł/l benzyny 95 i 4,33 zł/l oleju napędowego. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się obniżek?

Według analityków, głównymi czynnikami kształtującymi ceny ropy na światowych rynkach są niepewność prognoz dotyczących amerykańskiej gospodarki wobec rozszerzającej się w USA epidemii koronawirusa, liberalizacja ograniczeń wprowadzonych przez OPEC+ oraz ogromne zapasy ropy w Chinach. Warunki na świecie sprzyjają więc obniżkom cen ropy, podczas gdy ceny paliw w Polsce w ostatnim tygodniu lipca i w pierwszych dniach sierpnia tak naprawdę wzrosły.

Czytaj także: Zwrot podatku za paliwo. Do kiedy składać faktury?

Zdaniem analityków wspomniane warunki powinny jednak w dłuższej perspektywie wpłynąć na obniżki cen na stacjach, jednak raczej nie ma co spodziewać się gwałtownych korekt; prawdopodobnie w przypadku ON będą one wynosiły kilka groszy na litrze.