Czy minister Puda zostanie odwołany?

W czasie dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie PSL poinformował, że złoży wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy.

Jak możemy przeczytać na stronie dorzeczy.pl podczas dzisiejszej konferencji posłowie PSL zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności dla Grzegorza Pudy. Rzecznik PSL Miłosz Motyka mówił, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest nim tylko z nazwy, a ostatnie 10 miesięcy to totalna zapaść. Likwidowane są gospodarstwa, rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich produktów i nie stać ich na nawozy, a minister jeździ i ogląda puste stodoły.

– W Polsce trwają właśnie żniwa, ale na wsi coraz częściej mówi się o wykopkach. Wykopkach z Ministerstwa Rolnictwa. Rolnicy od 10 miesięcu czekają na jakieś oznaki działania ministra rolnictwa. Na próżno. Nie widać go, nie słychać, więc trzeba go pożegnać – mówił podczas konferencji w Sejmie poseł PSL Stefan Krajewski.

– Rząd już nawet nie udaje, że widzi problemy rolników. Zapowiadane 200 mln na walkę z ASF to tyle, co nic. Nie mają gdzie sprzedać swoich produktów. Rolnicy zostali sami. Spirala długów się zaciska. Minister rolnictwa nie rozmawia z rolnikami, Izbami Rolniczymi, rolniczą “Solidarnością”. Nie pojawia się na sejmowej komisji rolnictwa. Nie ma nawet szans na dialog z nim. Woli w tym czasie lansować się w zaprzyjaźnionych gospodarstwach.Składamy wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. 10 miesięcy niszczenia polskiej wsi to stanowczo za dużo. Nie sprawdził się. Potrzeba nam ludzi, którzy chcą rozwoju polskiej wsi, a nie jej zaorania – podkreślał parlamentarzysta.