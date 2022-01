Czy międzyplony ścierniskowe są potrzebne?

Wiele kontrowersji wśród dolnośląskich rolników wywołuje przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w projekcie Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 pomysł wprowadzenia dopłaty do międzyplonów ścierniskowych.

Według producentów rolnych z Dolnego Śląska międzyplony blokują terminowy siew zbóż narażając rolnika na straty w plonie.

– O ile poplony ozime maja jeszcze jakiś sens, to wysiew ich w terminie do 20 sierpnia i utrzymanie przez 8 tygodni to fikcja nie wpływająca w zadem sposób na polepszenie warsztatu pracy rolnika, a bardzo często przyczyniającą się do pogorszenia tego warsztatu – negatywny wpływ na bilans wodny w ziemi – mówi Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Dlatego zdaniem DIR wysiew międzyplonów ścierniskowych zawsze wiąże się z uszczupleniem zasobów wody dostępnej w glebie jak i zawartych w niej składników pokarmowych, co rodzi dyskusję, czy są one tak naprawdę potrzebne.