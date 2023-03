Dokarmiając pszenicę nie zapomnij o miedzi?

Pszenica jest szczególnie wrażliwa na niedobory miedzi. W sezonie wegetacyjnym pobranie miedzi z plonem zbóż wynosi około 70 g Cu z powierzchni 1 ha.

Optymalne zaopatrzenie pszenicy w miedź stymuluje krzewienie oraz wpływa na zwiększenie wytwarzania kłosków. Pierwiastek ten zwiększa również odporność roślin na ataki ze strony patogenów i uczestniczy w mechanizmach odpornościowych na choroby. Miedź poprzez oddziaływanie na metabolizm błon komórkowych i ich przepuszczalność reguluje gospodarkę wodną roślin.

Odpowiednie dokarmianie pszenicy ozimej miedzią jest szczególnie ważne w okresie wiosennej wegetacji, ponieważ faza krytyczna akumulacji tego pierwiastka w roślinach zbożowych rozpoczyna się na początku strzelania w źdźbło i trwa do okresu kwitnienia roślin. W związku z tym dokarmianie dolistne pszenicy ozimej miedzią zalecane jest do fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 30).

Miedź poprawia efektywność nawożenia azotowego. Dokarmianie dolistne pszenicy miedzią na początku strzelania w źdźbło poprawia przemieszczanie się azotu z części wegetatywnych do ziarna, co zwiększa ilość gromadzonego azotu w plonie użytkowym. Warunkuje to lepsze wypełnienie ziarniaków, a także wpływa na większą akumulację glutenu w ziarnie pszenicy. Miedź wpływa także na poprawę parametrów technologicznych plonu użytkowego.