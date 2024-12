Czy europejskie rolnictwo może ograć Chiny i USA?

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu może ponownie rozpętać wojnę handlową między USA a Chinami. A jak przysłowie mówi, gdzie dwóch się kłóci, trzeci korzysta.

Historia z lat 2018–2020 pokazała, że takie konflikty mają globalne konsekwencje, a Europa potrafi odnaleźć się w zmieniającym się środowisku handlowym.

W 2018 roku administracja Donalda Trumpa wprowadziła cła na chińskie towary o wartości setek miliardów dolarów, oskarżając Pekin o nieuczciwe praktyki handlowe, manipulację walutową oraz kradzież technologii. Chiny odpowiedziały wprowadzeniem ceł odwetowych na amerykańskie produkty, uderzając przede wszystkim w sektory rolnicze, takie jak soja, wieprzowina czy kukurydza. Dla amerykańskich farmerów był to cios, który zmusił wielu z nich do poszukiwania innych rynków zbytu, podczas gdy Chiny zwróciły się w stronę alternatywnych dostawców – głównie z Ameryki Południowej i Europy.

Eksport wieprzowiny z UE do Chin

Europa, choć początkowo nieprzygotowana, szybko odnalazła się w nowej sytuacji. Szczególnie sektor wieprzowiny odnotował znaczące korzyści. Chiny, które w tym czasie zmagały się z epidemią afrykańskiego pomoru świń, były zmuszone do drastycznego zwiększenia importu mięsa, aby zaspokoić potrzeby rynku wewnętrznego. Europa stała się jednym z głównych dostawców. Kraje takie jak Hiszpania, Niemcy i Dania odnotowały rekordowy wzrost eksportu wieprzowiny do Chin, co nie tylko ustabilizowało ich sektor mięsny, ale też wzmocniło pozycję na globalnym rynku.

Eksport mleka i serów z UE do Chin

Również sektor mleczarski odczuł pozytywne skutki konfliktu. Rosnące zapotrzebowanie Chin na produkty takie jak mleko w proszku, sery i masło pozwoliło europejskim producentom, zwłaszcza z Holandii i Francji, zagospodarować nadwyżki produkcji. Chociaż większość chińskiego zapotrzebowania na soję przejęła Brazylia, Europa zdołała zwiększyć eksport innych zbóż i roślin oleistych, takich jak olej rzepakowy czy słonecznikowy.

Globalna konkurencja i wyzwania logistyczne

Jednak sukcesy te nie przyszły bez wyzwań. Presja cenowa wynikająca z globalnej konkurencji zmusiła wielu rolników do optymalizacji kosztów produkcji. Logistyczne wyzwania związane z ekspansją na nowe rynki również wymagały inwestycji i elastyczności. Konflikt pokazał jednak, że europejskie rolnictwo potrafi szybko adaptować się do zmieniających się warunków.

Powrót Donalda Trumpa i nowe cła w 2025 roku

Powrót Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta USA w 2025 roku może zmienić wywołać zmiany w światowym handlu. Już teraz prezydent-elekt zapowiada zaostrzenie polityki wobec Chin, twierdząc, że konieczne jest ograniczenie ich wpływów gospodarczych i technologicznych. Wypowiedzi o planach wprowadzenia kolejnych ceł na chińskie towary zwiastują kolejną rundę napięć. Pekin, podobnie jak w 2018 roku, może odpowiedzieć sankcjami wymierzonymi w amerykańskie produkty rolne, takie jak soja, wieprzowina czy kukurydza.

Chiny jako kluczowy rynek dla UE

Dla Europy nowa wojna handlowa oznacza potencjalne szanse, ale też poważne zagrożenia. Jeśli Chiny ponownie ograniczą import z USA, europejscy producenci mogą wypełnić powstałą lukę, zwłaszcza w sektorach, które już wcześniej odnotowały wzrost eksportu. Wieprzowina, produkty mleczne i rośliny oleiste mogą znów stać się kluczowymi towarami w handlu z Chinami. Jednak rosnąca zależność od chińskiego rynku może być ryzykowna, zwłaszcza w kontekście zmienności polityki Pekinu.

Rosnąca konkurencja na globalnym rynku rolnym

Dodatkowo Europa może stanąć przed problemem rosnącej konkurencji z dostawcami z Ameryki Południowej i Australii, którzy mogą zaoferować produkty w niższych cenach. Presja na europejskich rolników, już teraz zmagających się z wyzwaniami związanymi z rosnącymi kosztami produkcji i restrykcjami środowiskowymi, może się pogłębić.

Perspektywy dla eksportu z UE

Czy Europa ponownie skorzysta na globalnych napięciach? Historia pokazuje, że europejscy rolnicy potrafią odnaleźć się w trudnych warunkach. Poprzednia wojna handlowa pokazała, że dynamiczne zmiany na globalnych rynkach mogą przynieść niespodziewane korzyści, ale również wiążą się z poważnymi wyzwaniami. Nadchodzący konflikt między USA a Chinami to nie tylko test dla europejskiego rolnictwa, ale także szansa na redefinicję jego pozycji w globalnym handlu.

Dywersyfikacja rynków eksportowych

Obecna sytuacja wymaga od europejskich producentów nie tylko elastyczności, ale także zdolności do przewidywania zmian na światowych rynkach. Bez względu na wynik nadchodzącej wojny handlowej, kluczowe będzie zapewnienie długoterminowej stabilności oraz zdywersyfikowanie rynków zbytu, aby uniknąć nadmiernej zależności od jednego partnera handlowego.