Czy da się tanio wyremontować Ursusa?

Obecnie, w dobie bardzo drogich części do maszyn, remont ciągników Ursus jawi się jako bardzo tani. I owszem na tle zachodniej konkurencji jest nawet bardzo tani, ale w tym przypadku również można go przeprowadzić zarówno tanio jak i sporo drożej. W tym artykule przyjrzymy się czy faktycznie warto to robić jak najtańszym kosztem.

Dostępność części do Ursusów jest bardzo dobra

– Części do C-330 kupimy bez większych problemów. Dostępność jest dobra, a wybór cenowy i jakościowy bardzo szeroki. Trudniej będzie w przypadku C-325 i C-328. Niektórych części do starszych maszyn w ogóle już nie kupimy. Pozostaje demontaż i przeróbki – mówi nam Cezary Jarecki, który wraz z żoną od lat zajmuje się sprzedażą części i remontami ciągników w Mogielnicy (pow. grójecki).

Jak zauważa, w sprzedaży obserwuje wyraźną sezonowość. Wiosną będą to dętki i noże do kosiarek, a jesienią hydraulika niezbędna do pracy z platformami sadowniczymi. Jednak przez cały rok najwięcej sprzedaje się olei silnikowych i przekładniowych, filtrów, oświetlenia, rozruszników, alternatorów czy różnego rodzaju uszczelek. Stare maszyny polskiej produkcji nie są drogie w naprawie. Inaczej sprawa wygląda z nowymi, specjalistycznymi maszynami zachodniej produkcji.

Zestawy naprawcze – warto postawić na wyższą jakość

Firma niedługo zakończy usługowe remonty ciągników. W publikacji załączamy zdjęcia jednej z ostatnich realizacji. Jednak lata doświadczenia w naprawach są bezcenne. Dlatego nasz rozmówca myśli o fachowym, usługowym doradztwie. Zdolny rolnik, który chce wyremontować swój ciągnik może „zgubić się” na dużym rynku części i specjalistycznych usług, takich jak obróbka wału korbowego czy planowanie głowicy.

Pan Cezary zaznacza, że w przypadku Ursusów C-360, C-360 3P oraz licencyjnych modeli 2812 i 3512 warto postawić na droższe zestawy naprawcze, gdy musimy przeprowadzić kapitalny remont. Najwięcej uwag ma do najtańszych na rynku tłoków, a dokładnie do stali, z której są wykonane. Mówimy tu o pozornych oszczędnościach. Najtańsze zakupy często okazują się ostatecznie droższe…

W przypadku Ursusa C-330 zestawy naprawcze kosztują od 250 do 450 zł za komplet, ale mamy tu tylko 2 tłoki. W przypadku C-360 różnice cenowe będą już znacznie większe. Możemy kupić komplet za niecałe 700 zł lub za 1350 zł…

Różnice w cenach bywają ogromne

Gdy gościliśmy w firmie państwa Jareckich, jeden z klientów kupował prosty włącznik do Ursusa. Chiński produkt kosztował 7 zł, a polski 49 zł. W przypadku części do ciągników to nic nadzwyczajnego. Różnice w jakości wykonania również są bardzo znaczące.

Zakup produktu za 7 zł skończy się powrotem do sklepu po kilku dniach i decyzją o wydaniu 49 zł. Podsumowując, straciliśmy czas i 7 zł… To tylko włącznik, stawka jest znacznie większa, gdy przeprowadzamy kapitalny remont silnika.