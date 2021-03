Czy ciągniki pojadą w Polsce z prędkością 50 km/h?

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych jest kolejną organizacja rolniczą, która popiera działania Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, których celem jest zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej prędkości ciągników rolniczych na drogach publicznych do 50 km/h.

– Podobnie jak PIGMiUR, członkowie Związku uważają, że aktualnie dopuszczalna zgodnie z przepisami prawa – prędkość ciągników rolniczych na drogach jest nieadekwatna w stosunku do rzeczywistości. Z punktu widzenia dzisiejszych technologii szybsza jazda ciągnikami jest z pewnością możliwa. Na przestrzeni lat ciągniki rolnicze przeszły ogromną metamorfozę m.in. w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy operatora. Do tego obecnie sprzedawane ciągniki rolnicze homologowane są do prędkości 40 lub 50 km/h – mówi Stanisław Kasperczyk, prezes PZPRZ.

Obecnie maksymalna dopuszczalna prędkość ciągnika rolniczego (również z przyczepą) wynosi 30 km/h. Według obserwacji PZPRZ, jadące z tą prędkością maszyny niestety w większości przypadków stwarzają zagrożenie na drogach, prowokując kierowców do wyprzedzania w miejscach do tego nieodpowiednich.

– W sytuacji, gdy operatorzy ciągników siłą rzeczy w pewnych okolicznościach muszą rozwinąć prędkość większą, niż pozwalają na to przepisy, ryzykują tym samym mandatami od 50 do 100 zł oraz dwoma punktami karnymi – dodaje Kasperczyk.

Jak już wspomnieliśmy aktualnie zgodnie z art. 20 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20201′, poz. 110, z późn. zm.) maksymalna dopuszczalna prędkość ciągników rolniczych na drogach publicznych to 30 km/h.

Według PIGMiUR jest to anachronizm, niespotykany w innych krajach Unii Europejskiej i zagrażający wręcz bezpieczeństwu na drogach publicznych. Praktycznie nie produkuje się już ciągników o prędkości konstrukcyjnej mniejszej niż 50 km/h i można bez trudu na drogach zauważyć, że ciągniki rolnicze praktycznie zawsze poruszają się szybciej, niż dopuszczalne 30 km/h, a te najwolniej jadące ciągniki stwarzają zagrożenie na drogach, prowokując kierowców do wyprzedzania w miejscach do tego nieodpowiednich.

Głosów dotyczących zmian w przepisach jest coraz więcej, więc jest też nadzieja, że dotrą one wreszcie do ustawodawcy.