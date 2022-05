Czy ceny ropy wystrzelą do 150 dolarów za baryłkę? Na stacjach na pewno będzie drożej

Tak ostrzegał w piątek Bank of America. Instytucja podała, że jeżeli eksport rosyjskiej ropy zostanie wstrzymany, to może nas czekać kryzys naftowy na wzór tego z lat 80. A cena ropy brent może osiągnąć nawet 150 dolarów za baryłkę…

Tymczasem Rada Europejska właśnie osiągnęła porozumienie co do szóstego pakietu sankcji na Rosję. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że import ropy z Rosji do Unii Europejskiej zostanie zmniejszony o 90 proc.

Gwałtowny wzrost cen ropy powstrzymuje na razie spowolnienie gospodarcze w Chinach, z kolei zwiększa się popyt na surowiec u innego giganta – Indii.

Z kolei minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej stwierdził, że jego kraj nie może zrobić nic więcej, aby okiełznać rynki ropy naftowej, co oznacza, że nie zwiększy wydobycia.

Produkcja ropy naftowej przez kraje zrzeszone w OPEC w kwietniu wzrosła co prawda o 10 000 baryłek dziennie do najwyższego od dwóch lat poziomu 28,7 mln baryłek dziennie, jednak oczekiwano, że OPEC zwiększy produkcję o 274 000 baryłek dziennie, ale ograniczenia podaży w Libii i Nigerii uniemożliwiły osiągnięcie tego poziomu.

Tymczasem cena ropy brent na zakończenie wczorajszej sesji przekroczyła 120 USD za baryłkę, a dziś (wtorek) ok. godz. 10.45 kosztuje już 123,6 USD za baryłkę. Scenariusz kryzysu naftowego jest całkiem realny.