Czy będzie zezwolenie na Karate Zeon 050 CS w jęczmieniu ozimym?

Polski Związku Producentów Roślin Zbożowych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zezwolenie jednorazowe na 120 dni dla produktu Karate Zeon 050 CS w uprawie jęczmienia ozimego.

– W chwili obecnej rolnicy pozostali bez możliwości jesiennej ochrony jęczmienia ozimego przed mszycami, które przenoszą wirusa żółtej karłowatości jęczmienia (Barley yellow dwarf virus, BYDV). Wirus ten jest jednym z najgroźniejszych w uprawie jęczmienia powodując żółknięcie liście, skarłowacenie roślin oraz nasilenie krzewienia. Obserwowane od kilku lat jesienią i wczesną zimą wyjątkowo korzystne warunki dla rozwoju mszyc sprzyjające masowym pojawom i długiemu żerowaniu, powodują, że metody niechemiczne nie mogą być jedynymi metodami ochrony jęczmienia. Zatem jesienne nasilenie występowania żółtej karłowatości jęczmienia jest wyjątkowo duże a jedynym skutecznym sposobem zapobiegania przenoszeniu przez mszyce cząstek wirusa jest ochrona insektycydowa – uzasadnia Stanisław Kasperczyk, prezes zarządu PZPRZ

Według producentów zbóż w przypadku silnego porażenia, które powoduje zmniejszenie masy korzeniowej, żółknięcie rośliny i zmiany w pokroju roślin, nie ma szansy na uratowanie uprawy i konieczne jest jej zaoranie.

– Produkt, o który wnioskujemy jest zarejestrowany do zwalczania mszyc jesienią w innych uprawach zbożowych i jest dostępny na rynku, co może ułatwić dostęp do tego produktu w związku z późno złożonym wnioskiem. Zdajemy sobie sprawę że wniosek jest składany już jesienią i dotyczy jesiennego zastosowania, ale biorąc pod uwagę tegoroczne późne zasiewy (jęczmień jest jak na razie wysiany tylko w nielicznych regionach) oraz występującą od kilku lat łagodną zimę, zagrożenie żerowaniem mszyc będzie miało miejsce jeszcze przez najbliższe 3 miesiące. Mszyce żerują bowiem do momentu, gdy temperatura spada poniżej -6 st. C. – dodaje Kasperczyk.

Jak podkreśla w piśmie skierowanym do resortu rolnictwa PZPRZ pozytywne rozpatrzenie wniosku, zwiększy szanse producentów rolnych na zapobiegnięcie szkodom w uprawie jęczmienia ozimego.