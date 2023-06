Czy będą zmiany w ekoschemacie “dobrostan zwierząt”? O to apeluje PZPBM

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zwróciło się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zmianę rozporządzenia dotyczącego pomocy finansowej w ramach ekoschematu “dobrostan zwierząt” z PS WPR 2023-2027.

Ww. rozporządzenie zostało ogłoszone 20 kwietnia 2023 r., jednak w opinii PZPBM, aby w pełni mogły zostać wykorzystane środki w ramach ekoschematu “dobrostan zwierząt”, konieczne jest wprowadzenie kilku zmian.

Zrzeszenie wnioskuje o doprecyzowanie definicji pomieszczenia/budynku. Brak takiej definicji budynku/pomieszczenia w polskim Rozporządzeniu z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wynika z faktu, że to rozporządzenie jest oparte na przepisach określonych w art. 31 ust. 5 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Ponieważ jednak w unijnym rozporządzeniu również nie doprecyzowano pojęć budynek/pomieszczenie, zasadne wydaje się zdefiniowanie ich w rozporządzeniu polskim, aby uniknąć niepotrzebnych rozbieżnych interpelacji ze strony rolników oraz urzędników kontrolujących i rozpatrujących wnioski o udzielenie wsparcia w ramach dobrostanu zwierząt.

Alternatywą dla sformułowania definicji może być wskazanie, iż pomieszczeniem budynkiem jest obiekt budowlany posiadający dach i na stałe związany z gruntem, jak również wskazanie, iż w pojęciu “budynek” zawiera się także “wiata”, czyli, zgodnie z orzecznictwem sądowo-administracyjnym (pomimo że prawo budowlane nie zawiera definicji wiaty), lekka budowla w postaci dachu wspartego na słupach, która również stanowi budynek w rozumieniu rozporządzenia.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego proponuje również zmiany w zapisach odnoszących się do wypasu i wybiegu poprzez zastąpienie w przypadku krów mamek oraz bydła opasowego rejestru wypasu i wybiegu oświadczeniem o zapewnieniu wypasu oraz wybiegu tak jak miało to miejsce w latach 2020-2023 w ramach działania poprawy dobrostanu, oraz rezygnację z określenia godzin wybiegu na rzecz nieograniczonego i stałego dostępu do wybiegu zewnętrznego.

Pomimo faktu, że zgodnie z obecnymi przepisami rozporządzenia, wymóg zapewniania wypasu oraz wybiegu dla bydła jest odrębnie realizowaną i płatną praktyką podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt; oraz że w kalkulacji stawek płatności dla praktyki wybieg brane były pod uwagę dodatkowo nakłady robocizny związane z obsługą pastwiska i wybiegu, PZPBM uważa, że nie można za dodatkową pracę uznać prowadzenie rejestru wypasu czy wybiegu, który jest działaniem administracyjnym, biurowym.

Ponieważ Komisja Europejska nie wymaga prowadzenia takich dokumentów, prowadzenie takich dokumentów jest przejawem nadmiernej biurokracji i nadgorliwości polskich urzędników. Rozwiązanie przyjęte w poprzedniej WPR opierające się na oświadczeniu było dostosowane do sposobu utrzymania bydła mięsnego i doskonale się sprawdziło. Dodatkowo określenie czasu trwania wybiegu,realnie jest nie do zweryfikowania, więc jest to przepis martwy administracyjnie.

PZPBM zwraca się również do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o jednoznaczną interpretację przepisów w zakresie płatności do opasów, ponieważ “na dzień dzisiejszy” rolnicy nie posiadają wystarczającej wiedzy w tym zakresie, co może spowodować niepotrzebne zamieszanie.

“Szanowny Panie Ministrze, prosimy o pochylenie się nad powyższymi propozycjami” – czytamy we wniosku PZPBM do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – ”Wpłyną one pozytywne na postrzeganie nie tylko KPS, ale również administracji publicznej, która nie dąży przecież do tworzenia niepotrzebnej biurokracji, ale ma na celu tworzenie przepisów prawa czytelnych, łatwych do zrozumienia, nie opierającej się na dowolnej i szerokiej interpretacji. Dotychczasowy okres naboru pokazał jednoznacznie, że skomplikowane zasady powodują zniechęcenie, negatywny odbiór oraz tworzone złej atmosfery wokół nawet dobrych rozwiązań. Chcąc uniknąć sytuacji, gdy dobre rozwiązanie, jakie wspólnie wypracowaliśmy z korzyścią dla polskich rolników – hodowców bydła, było krytykowane ze względu na bariery administracyjne, jest nikomu niepotrzebne, a co więcej niewymagane przez KE. Przyjęcie naszych propozycji dawałoby nam argumenty do prowadzenia pozytywnej kampanii wokół ekoschematów. Dlatego też szczególnie proszę, o pozytywne rozpatrzenie i zastąpienie bezsensownych rejestrów wypasu i wybiegu, które nic nie wnoszą oświadczeniami jak to ma miejsce w przypadku ściółki i doskonale się sprawdziły w poprzedniej WPR gdyż były dostosowane do prowadzonego sposobu hodowli oraz chowu bydła mięsnego”.