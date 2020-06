Czy będą dopłaty do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego ?

5 czerwca 2020 roku z inicjatywy posła Krzysztofa Jurgiela, szesnastu polskich posłów do Parlamentu Europejskiego zwróciło się do komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego w sprawie sektora drobiu, który znalazł się w kryzysowym położeniu ze względu na pandemię COVI-19.

– W ostatnim czasie Komisja Europejska wprowadziła środki pomocy dla niektórych sektorów rolnych (np. dopłaty do prywatnego przechowywania nabiału oraz wybranych gatunków mięs, większa elastyczność dla administracji czy wcześniejsze wypłacanie płatności bezpośrednich rolnikom). Choć najgłębszy kryzys w Europie jest już za nami i gospodarki poszczególnych państw członkowskich zostają stopniowo odmrażane, niektóre sektory wciąż mierzą się ze skutkami pandemii. Sektor drobiu, którego Polska jest największym producentem, znalazł się w krytycznej sytuacji ze względu na swoją specyfikę charakteryzującą się bardzo krótkim cyklem produkcyjnym, w którym każdy dzień zwłoki w odbiorze brojlerów kurzych skutkuje problemami z dobrostanem zwierząt czy utratą ważności badań. Zamknięcie sektora hotelarskiego i gastronomicznego (HOREC) spowodowało drastyczne ograniczenie czy nawet zamknięcie rynków zbytu drobiu, co powodowało, że z wylęgarni nie były odbierane pisklęta jednodniowe. To z kolei wpływało na kolejny etap łańcucha, czyli stada reprodukcyjne. Kury znosiły jaja, na które nie było popytu. W tej sytuacji hodowcy drobiu byli często zmuszeni do utylizowania żywych zwierząt – informuje Krzysztof Jurgiel.

W okresie kryzysu cena tuszki drobiu spadła w UE o ok. 7% w porównaniu do 2019 r., a w Polsce było to aż 40%. To spowodowało ogromne straty wśród hodowców drobiu, którzy muszą ponadto mierzyć się z problemami w dostawach komponentów paszowych oraz perspektywą suszy, z czym wiąże się wzrost cen paszy stanowiącej 70% kosztów odchowu drobiu rzeźnego. W ostatnim czasie zanotowano także wzrost stosowania nieuczciwych praktyk wobec hodowców drobiu.

W związku z tym poseł Krzysztof Jurgiel, przy poparciu piętnastu innych polskich posłów z EKR-u (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy – grupa w Parlamencie Europejskim), zwrócił się do komisarza Janusza Wojciechowskiego, prosząc o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego zgodnie z rozporządzeniem nr 1308/2013.

Źródło: EKR

Opracował: Krzesimir Drozd