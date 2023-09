Czwartkowe notowania pszenicy i rzepaku zakończyły się sporymi wzrostami

Wczorajsze notowania na giełdach były skupione głównie wokół ewentualnego przedłużenia umowy zbożowej i były zwłaszcza w przypadku pszenicy najspokojniejsze od wielu miesięcy, ale mimo to kontrakt na to zboże wzrósł o 4 euro, a w przypadku rzepaku wzrosty były jeszcze bardziej wyraźne.

Obraz rynku pszenicy był wczoraj mieszany ze spadającymi cenami w Chicago i rosnącymi cenami w Paryżu. Na koniec notowań w Chicago kontrakt grudniowy spadł o 3,50 centa do 593,75 centów/buszel (203,32 EUR/t), na Matif kontrakt grudniowy wzrósł o 4,00 EUR do 242 EUR/t.

Cały czas wpływ na rynek mają doniesienia odnośnie ewentualnej kontynuacji umowy zbożowej, choć rynki chyba już w to nie wierzą. Trudno ocenić, czy powrót do umowy zbożowej w brzmieniu obowiązującym do lipca 2023 roku jest realny. Rosja twierdzi, że warunki nie zostały spełnione, w związku z czym umowa została rozwiązana. Nowe porozumienie byłoby zatem możliwe jedynie przy ustępstwach Zachodu. Ponadto niedawna wizyta tureckiego prezydenta Erdogana w Rosji zakończyła się niepowodzeniem.

Z kolei w przypadku oleistych, na listopadowym kontrakcie na soje w Chicago zanotowano wczoraj zysk w wysokości 10,75 centów i kontrakt wzrósł do 1360,50 centów/buszel (465,89 EUR/t). Dużo mocniejsze wzrosty zanotował natomiast listopadowy kontrakt na rzepak w Paryżu. Wzrósł on wczoraj o 15 EUR do 446,25 EUR/t i tym samym oddalił się mocno od dołka na poziomie 425 EUR/t.

Wpływ na takie wzrosty jak tłumaczą analitycy mają z pewnością rosnące wolumeny importu olejów. Jak niedawno podał Reuters, import oleju palmowego do Indii drugi miesiąc z rzędu przekroczył 1 milion ton. Wolumen 1,13 mln t oznacza wzrost o 4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Wzrósł także import oleju słonecznikowego i sojowego, odpowiednio o 11,8% i 4,6%. Dzięki temu import olejów roślinnych w sierpniu osiągnął rekordowe 1,85 mln ton, co oznacza wzrost o 5,5% w stosunku do poprzedniego rekordu z lipca wynoszącego 1,76 mln ton.

źródło: Kaack