Czwartek przyniósł wzrosty cen zbóż i rzepaku

Czwartek był sprzyjający dla cen zbóż i rzepaku na paryskim Matifie. Cena pszenicy wzrosła o 2,25 euro za tonę do 336,5 EUR/t, kukurydzy o 3 EUR/t do 335,25 EUR/t, a rzepaku o 6,25 EUR/t do 652 EUR/t.

Przedstawiciel ONZ Martin Griffith wyrażał się ostatnio optymistycznie co do przedłużenia umowy zbożowej w listopadzie. Są jednak uczestnicy rynku, którzy kwestionują możliwość przedłużenia porozumienia. Bardzo możliwe, że Rosja zechce wykorzystać porozumienie jako kartę przetargową na zbliżającym się szczycie G20. Z powodu suszy źle zapowiadają się w tym sezonie zbiory pszenicy w Argentynie; zbiory szacowane są na 13,7 mln ton wobec 15 mln ton w zeszłym sezonie.

Ceny rzepaku zawdzięczają wzrosty cenom ropy naftowej, które rosną niemal nieustannie od 18 października. Obecnie cena ropy brent w kontraktach na grudzień przekracza już 96 proc.