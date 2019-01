Czwarta generacja ciągników Valtra wskoczyła na kolejny poziom zaawansowania

W 2019 r. firma Valtra udoskonali ciągniki z serii N, T i S o mocy powyżej 130 kW, aby spełniały normy emisji dla Stage V. Jednocześnie wprowadzonych do nich zostanie kilka nowych funkcji poprawiających komfort pracy operatora i obniżających całkowity koszt utrzymania maszyny.

Zgodność z wymaganiami Stage V

Ciągniki Valtra z serii T i S będą od stycznia 2019 r. produkowane w wersjach spełniających wymagania norm emisji spalin Stage V. Produkcja ciągników z serii N spełniających te wymagania rozpocznie się w dwóch terminach: wiosną (modele N174) i jesienią (modele N134 i N154).

Nowe modele ciągników są napędzane silnikami LFTN-D5 AGCO Power z technologią SCR (selektywnej redukcji katalitycznej). Dzięki hydraulicznej regulacji luzu zaworowego, nowe silniki nie tylko pracują płynniej, ale również zdecydowanie rzadziej wymagają serwisowania. W silnikach z serii N i T nadal nie zastosowano technologii recyrkulacji spalin (EGR), zaś w silnikach z serii S poziom EGR nie przekracza 15%. Poza spełnieniem prawnie wiążących wymagań dotyczących emisji spalin, gwarantuje to ich niezawodność i wydajność.

Konstrukcja wszystkich modeli z serii N, T i S spełniających wymagania etapu V została dostosowana do większych układów oczyszczania. Widoczność z kabiny, która już w poprzednim modelu była doskonała, teraz jest jeszcze większa. W modelach z serii S wejście do kabiny wyposażono w nowe stopnie, a operator ma więcej miejsca na przechowywanie narzędzi. Wygląd zewnętrzny ciągników również został udoskonalony — zmodernizowano światła tylne i dodano nowe kolory nadwozia.

Nowe inteligentne funkcje do uprawy roli i usługi opracowane pod kątem indywidualnych potrzeb

Modele ciągników Valtra w 2019 r. wyróżniają się większą inteligencją. W modelach z serii N, T i S z podłokietnikiem SmartTouch dodano drugi panel sterowania. Oprócz tego, że można zainstalować go w dowolnym miejscu w kabinie, może pełnić funkcję wyświetlacza dla systemu ISOBUS, z poziomu którego operator może uzyskać dostęp do rozmaitych opcji, takich jak automatyczne prowadzenie czy sterowanie maszynami podczas prac polowych (ISOBUS), a także obsługiwać zewnętrzną kamerę. Ten sam łatwy w obsłudze panel jest obecnie dostępny jako opcja dodatkowa dla modeli Active i HiTech z serii N i T. Umożliwia on uprawę ziemi w inteligentny sposób nawet w modelach z podstawową specyfikacją.

– Dzięki intuicyjnej obsłudze podłokietnik Valtra SmartTouch został w branży przyjęty niezwykle pozytywnie. Na dzień dzisiejszy 40% produkowanych maszyn z serii T posiada funkcję automatycznego prowadzenia. Naszym celem jest dostarczanie łatwych w zastosowaniu i dopracowanych rozwiązań i usług dla rolników i innych użytkowników, które pomagają im zarówno wykorzystać cały potencjał posiadanych maszyn, jak i kontrolować wszystkie koszty eksploatacji – zauważa Mikko Lehikoinen, wiceprezes Valtra ds. marketingu.

Aby zaoferować klientom maksymalne wydłużenie efektywnego czasu pracy ciągników, firma Valtra wdrożyła ponadto usługę serwisową „Connect, Care & Go”, dzięki której mogą oni uzyskać dostęp do szeregu usług związanych z obsługą maszyn według ustalonego cennika. Usługi te obejmują np. usługi telemetryczne Valtra Connect, rozszerzoną gwarancję Valtra Care dla nowych maszyn oraz umowę serwisową dla maszyn zarówno nowych, jak i używanych.

Źródło: AGCO