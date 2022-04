Cztery miliony martwych kur w największej w Europie fermie

Ukraina to nie tylko jeden z największych producentów zbóż ale również znaczący producent drobiu i jaj. Trwająca wojna spowodowała śmierć 4 mln ptaków na jednej z największych w Europie farm znajdującej się na południu Ukrainy.

Temat 4 mln padłych kur na jednej z największych w Europie farm znajdującej się w Czarnobajewie dotarł nawet do dziennikarzy The Wall Street Journal, którzy poświęcili temu zdarzeniu obszerny artykuł. Wojna już zakłóciła ogromny eksport pszenicy, oleju słonecznikowego i innych produktów z Ukrainy, podnosząc światowe ceny żywności.

Wojna zatrzymała również produkcję na fermie kurcząt w Czarnobajewie, położonej w południowej części Ukrainy, która doświadczyła jednych z najcięższych walk. Zakład, który zazwyczaj eksportuje około miliarda jaj rocznie, jest tylko jednym z kilku, które ucierpiały.

Siły rosyjskie wkroczyły na teren fermy 26 lutego, trzeciego dnia inwazji. Kiedy żołnierze przybyli na fermę, ukradli prawie wszystkie pojazdy i splądrowali biura, powiedział Andriy Chirkov, kierownik gospodarstwa.

Następnego dnia ciężarówki dostarczające paszę dla kur z sąsiedniego miasta wstrzymały dostawy, pozostawiając Chirkovowi zapasy na zaledwie dwa dni. Chirkov i jego kolega wzięli dwie ciężarówki i pojechali do najbliższej fabryki pasz po świeże zapasy. Powiedział, że w drodze powrotnej rosyjscy żołnierze strzelali do nich.

Robotnicy zaczęli więc rozdawać ptaki i jajka innym miejscowym rolnikom i wszystkim, którzy pojawili się na farmie, której właścicielem jest Avangardco IPL, jedna z największych firm rolniczych na Ukrainie. Szybko rozdali 1,45 miliona jaj i 90 tys. ptaków.

1 marca rosyjskie moździerze zniszczyły lokalną elektrownię, odcinając cały prąd i powodując awarię automatycznego systemu, który karmi i nawadnia kurczęta na farmie. Farma ma 11 generatorów, które potrzebują trzech ton oleju napędowego dziennie, ale paliwo nie jest już dostarczane do farmy. Przy racjonowaniu mocy kurczaki zaczęły umierać z pragnienia i głodu.

Martwe ptaki są zwykle wysyłane do innego zakładu, który został zamknięty w trakcie działań wojennych, pozostawiając stosy padłych kurcząt rozrzuconych po całym gospodarstwie. Jedyne co zatem pozostało w obecnym momencie to zakopywanie padłych ptaków w głębokich dołach, tak aby nie doszło do skażenia wód gruntowych.