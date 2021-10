Czesław Lang o prowadzeniu gospodarstwa: jest jak w sporcie; raz z górki, raz pod górkę [video]

Wczoraj w ramach pokazów Ekologia i Rolnictwo Precyzyjne mieliśmy okazję odwiedzić Ekofolwark pana Czesława Langa w miejscowości Barnowo w woj. pomorskim. Podczas imprezy Mateusz Wasak pytał tego wybitnego sportowca i organizatora prestiżowego wyścigu Tour de Pologne m.in. o jego gospodarstwo, specyfikę prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, a także o to, jak cechy sportowca pomagają w prowadzeniu gospodarstwa.

– Mój ojciec przez wiele lat był kierownikiem PGR-u, więc wychowałem się w PGR-ach. Całe wakacje też pracowałem i pomagałem […]. Do tego mięliśmy też swój kawałek ziemi […]. Wychowałem się na wsi i to była dla mnie dobra szkoła życia. To było wychowanie poprzez pracę, poprzez obowiązki – stwierdził Czesław Lang pytany o źródło zainteresowania rolnictwem.

– Myślę, że wszyscy się uczymy rolnictwa ekologicznego, bo ono nie jest łatwe. Bardzo dużo zależy też od sprzętu, bo wiadomo, nie można stosować środków chemicznych, które zwalczają chwasty, więc dużo bardziej używa się sprzętu, który oczyszcza pole, stąd precyzja jest bardzo ważna – mówił odnosząc się do hasła pokazu “Ekologia i Rolnictwo Precyzyjne”.

– Myślę, że jak w każdym biznesie, potrzebna jest determinacja, potrzebny jest jakiś cel, później dążenie do tego celu. Jest jak w sporcie. Raz z górki, raz pod górkę – mówił o prowadzeniu gospodarstwa Czesław Lang.